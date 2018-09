Veränderte Anforderungen an Führungskräfte: Manager halten Cyber-Security für ihre größte Herausforderung - Kompetenz in Risikomanagement steigt auf zu Schlüsselqualifikation

München (ots) -- Financial Times & IE Business School analysieren das veränderteAnforderungsprofil an Top-Führungskräfte auf Basis einerinternationalen Umfrage- Cyber-Security verdrängt 2018 die Digitalisierung als Top-Prioritätfür Manager- Fähigkeiten im Risiko-und Reputationsmanagement gewinnen stark anBedeutung- Weltpolitik muss stärker in Unternehmensentscheidungenberücksichtigt werden- Digitalisierung erfordert neue Formen der Unternehmensorganisation- Erlernen neuer Denkweisen wichtig für die Weiterentwicklung vonFührungskräftenCyber-Security ist die momentan größte Herausforderung fürUnternehmenslenker und verdrängt die Digitalisierung auf Platz zweider Top-Prioritäten des Managements. In einer Umfrage der CorporateLearning Alliance von Financial Times, London, und IE BusinessSchool, Madrid, in 13 Ländern Europas, den Golfstaaten und Asienwaren sich die Befragten mit Bezug auf ihre größten aktuellenHerausforderungen und veränderten Anforderungen an die Führungsebeneeinig: Für 45% aller befragten Manager ist die Sicherheit von Datenim Netz von höchster Priorität - eine Steigerung von 73% gegenüberdem Vorjahr. Den Spitzenwert unter allen 13 Ländern erreichtDeutschland: für 49% der deutschen Führungskräfte ist 2018 innerhalbder 16 wichtigsten Management-Aufgaben die IT-Sicherheit von obersterPriorität (gegenüber 24% im Vorjahr). Im Vorjahr belegte noch dieDigitalisierung mit weitem Abstand den ersten Platz unter denTop-Prioritäten von Führungskräften.Die größte Veränderung unter den deutschen Managern bei derBewertung von Weiterbildungsprioritäten gab es auf dem Gebiet desRisiko- und Reputationsmanagements. 61% der deutschen Führungskräftewaren 2018 der Meinung, dass die Weiterbildung auf dem Gebiet Risiko-und Reputationsmanagement von höchster Dringlichkeit ist, verglichenmit 50% im Jahr 2017.Den größten Bedeutungszuwachs innerhalb der 16 wichtigstenAufgabenfelder für Unternehmenslenker erreichte das ThemaUnternehmensorganisation, das die Manager aus dem Trend zurDigitalisierung ableiten, in deren Folge Prozesse, Abläufe undAufgaben in Unternehmen grundlegend neu organisiert werden müssen.Rund ein Fünftel aller befragten Führungskräfte bezeichnet diesenWandel als ihre derzeit wichtigste Aufgabe, eine Zunahme von 133%gegenüber der Befragung von 2017.Eine weitere große Veränderung gab es bei der Bewertung vonPolitik für den Unternehmensalltag. Erfolgreiche Manager brauchenangesichts der derzeitigen Weltlage ein ausgeprägtesPolitikverständnis und müssen politische Aspekte in ihrenEntscheidungen berücksichtigen. Die Bedeutung der Weltpolitik fürUnternehmensentscheidungen verzeichnete in der Umfrage global einenAnstieg um 75% gegenüber der Umfrage vom Vorjahr.Unverändert hoch bewerten die befragten Top-Manager die Bedeutungvon Fort- und Weiterbildung für Führungskräfte. Wie im Vorjahr sind81% der Meinung, dass kontinuierliche Weiterbildung eineVoraussetzung für den Unternehmenserfolg und das Erreichen derGeschäftsziele darstellt.Als Folge der Digitalisierung und der dadurch notwendig werdendenÄnderungen in der Unternehmensorganisation, ändern sich auch dieWeiterbildungsinhalte stark. Neben den klassischen Inhalten undMethoden zur Führungskräfteentwicklung gewinnt das Erlernen neuerDenkweise - eines neues 'Mindsets' - immer mehr an Bedeutung."Wir sehen in den Ergebnissen der Befragung dieses Jahres einefundamentale Veränderung. Ging es in der Vergangenheit bei derFortbildung von Führungskräften vorwiegend darum, feststehende,definierte Fähigkeiten weiter zu entwickeln, müssen jetzt komplettneue unternehmerische Denk- und Herangehensweisen erlernt undtrainiert werden, um mit dem Innovationstempo mithalten zu können",so Gustaf Nordbäck, CEO der Financial Times/IE Business SchoolCorporate Learning Alliance.Link zur Studie: http://go.ftiecla.com/pulse2018Pressekontakt:Axel J. SchafmeisterShepard Fox CommunicationsTelefon: +41 44 252 0708Mobil: +41 78 714 8010axel.schafmeister@shepard-fox.comOriginal-Content von: Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance, übermittelt durch news aktuell