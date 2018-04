Hamburg (ots) -Pfundige Fachverkäuferin, adipöse Angestellte oder stattlicheSchönheit. Solche Wortkreationen hört man bei "Schwiegertochtergesucht" öfter - und das ausgerechnet von Vera Int-Veen (50).Exklusiv in Closer (EVT. 25.4.) legt die Moderatorin ihreBody-Beichte ab.Die Anspielungen in "Schwiegertochter gesucht" sind keinesfallsabwertend gemeint - das ist Vera Int-Veen wichtig. Schließlich gehennicht viele Frauen so offen mit ihrem Übergewicht um wie sie: "Auseigener Erfahrung weiß ich ja sehr gut, was Übergewicht bedeutet."Doch ihr sei es wichtig, anderen Frauen stets zu vermitteln, "dassman trotzdem Lust am Leben, auf Partnerschaft, Arbeit undÖffentlichkeit haben kann". Ausreden für ihr Übergewicht gibt es beider Moderatorin nicht. "Das hat nichts mit Drüsen oder Vererbung zutun. Ich esse einfach gerne. Sagen wir es so: Wenn es Buffet gibt,findet man mich nicht beim Salat." Doch mit einem Leben in derÖffentlichkeit kommen auch Kritiker dazu, die ihre Rundungen nichttolerieren. "Es gehört dazu, dass Leute sich kritisch äußern, und dasmuss ich auch aushalten."Dennoch: Bewegung ist für Vera Int-Veen ein fester Bestandteilihres Lebens: "Bei allem gesunden Appetit - man muss sich auch nochbewegen können." Drei Mal die Woche steht Sport auf dem Tagesplan."Auch wenn man es mir nicht ansieht. Da mache ich alles.Fahrradfahren, EMS, Kraft- und Ausdauertraining. Wenn ich auf demStepper im Sportstudio bin, laufen auch mal Scripted-Reality-Serienwie Polizei-Reports im Hintergrund. Und dann will ich natürlich auchwissen, wie der Fall ausgeht. Also trainiere ich dann öfters etwaslänger."Doch auch Vera Int-Veen gibt zu, in der Vergangenheit mit ihremKörper unzufrieden gewesen zu sein. Sie habe schon mehr als 200Diäten ausprobiert, jedoch hatte sie immer wieder mit dem JoJo-Effektzu kämpfen. "Mittlerweile achte ich darauf, was ich esse, und inKombination mit viel Bewegung gelingt es mir auch, nicht weiterzuzunehmen und mein Gewicht zu halten." Heute steht die Moderatorinzu jedem ihrer Pfunde. "Dick sein ist nichts Schlimmes. Ich war schonimmer so - und bin auch immer gerne so gewesen."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 18/2018, EVT 25.04.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell