Ver.di zu Air Berlin: Transparent mit Abwicklung des Unternehmens umgehen

Berlin (ots) - Der Sprecher der Gewerkschaft ver.di in Berlin undBrandenburg, Andreas Splanemann, hat die insolvente FluggesellschaftAir Berlin aufgefordert, transparent mit der Abwicklung desUnternehmens umzugehen.So könne den Arbeitnehmern die Angst genommen werden, sagteSplanemann am Mittwoch im rbb-Inforadio. Viele Beschäftigte seienwegen der Gerüchte um eine Insolvenz seit langer Zeit verunsichert.Einige hätten sich bereits um neue Jobs gekümmert, so Splanemann."Natürlich werden nicht alle Berufsgruppen gleich gute Chancenhaben. Es wird darüber spekuliert, dass bestimmte Bereiche nicht sogut verkaufbar sind wie andere - wie beispielsweise das fliegendePersonal." Das hänge jedoch stark von entsprechendenÜbernahmeangeboten ab."Unser Interesse als Gewerkschaft ist natürlich, möglichst vieleArbeitsplätze dabei zu sichern; nicht nur die Arbeitsplätze, sondernauch die sozialen Standards, die tariflichen Standards. [...] Dawerden wir uns auch entsprechend einmischen." Man müsse auch daraufachten, dass Arbeitnehmer, die nicht übernommen werden könnten,sozial abgefedert werden, so der ver.di-Sprecher für Berlin undBrandenburg.