Ver-4-fachung in 2 Jahren, KUV 16,7: Das mache ich jetzt mit dieser Aktie!

Eine Aktie, die sich in den letzten zwei Jahren mehr als vervierfacht hat und jetzt ein KUV von 16,7 aufweist? Zugegeben: Das sieht vor allem nach einem aus, einer erfolgreichen Investition.

Aber um welche Aktie handelt es sich? Und was sollte man als Foolisher Investor mit einer solchen Wachstumsaktie tun? Interessante Fragen, die natürlich vom Einzelfall abhängig sind.

Klären wir im Folgenden vielleicht erst einmal, um welche Aktie es geht. Anschließend können wir schauen, was ich jetzt als Investor mit dieser Chance mache. Die Antwort wird dich als Foolisher Investor vermutlich nicht überraschen.

Ver-4-fachung in 2 Jahren, KUV 16,7: Die Aktie

Die Aktie, die heute unseren Titel prägt, ist die von Roku (WKN: A2DW4X). Wenn wir einen Blick auf den Chart riskieren, so erkennen wir: In weniger als zwei Jahren, genauer gesagt seit dem Corona-Crash und einem Aktienkurs von ca. 76 US-Dollar, hat sich die Aktie mehr als vervierfacht. Heute notiert sie bei 323 US-Dollar, was wirklich ein deutliches Plus ist. Im Oktober des Jahres 2019 lag der Aktienkurs hingegen knapp über 100 US-Dollar.

Wie auch immer: Die Kernfrage, was ich mit dieser Aktie mache, lässt sich ebenfalls sehr einfach beantworten. Nämlich zunächst einmal nichts. Jetzt wäre für mich definitiv kein guter Zeitpunkt für einen Verkauf, seit dem Rekordhoch von 490,76 US-Dollar ist die Aktie schließlich wieder um fast 35 % korrigiert. Vervierfachung und das jetzige Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) sind daher nicht die Spitze des Eisbergs gewesen.

Die Roku-Aktie kommt derzeit außerdem auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 43,1 Mrd. US-Dollar. Gemessen an einem Quartalsumsatz in Höhe von 645 Mio. US-Dollar liegt das KUV entsprechend bei einem Wert von 16,7. Damit können wir eigentlich übergehen zur Investitionsthese, die sich positiv verändert hat.

Roku-Aktie: Ökosystem, Megatrend, Content

Die Roku-Aktie hat sich nach der Vervierfachung und trotz einem KUV von 16,7, was natürlich nicht günstig ist, inzwischen stark verändert. Wenn wir auf die über 55 Mio. Nutzer blicken, die zuletzt mehr als 17 Mrd. Stunden Content gestreamt haben. Eine interessante Ausgangslage im Megatrend-Markt des Streaming. Wobei auch digitale Werbung zum Quartalsumsatz von zuletzt 645 Mio. US-Dollar beigetragen haben.

Im Endeffekt hat sich die Investitionsthese jedoch aufgrund eines strategischen Schwenks signifikant verändert: Die Roku-Aktie geht in den Content-Markt. Das könnte dazu führen, dass das Streaming-Ökosystem als eigentliche Meta-Plattform immer mehr auch in den direkten Markt einsteigt. Wobei eigene exklusive Inhalte, die Roku Originals, ein entscheidendes Merkmal dafür sein können, warum Verbraucher genau auf diese Plattform setzen.

Auch global gesehen gibt es noch jede Menge Potenzial und Raum, wo man hineinwachsen kann. Die Roku-Aktie ist daher mit einem KUV von 16,7, der insgesamt günstigeren Bewertung und dem soliden Wachstum definitiv attraktiv. Selbst nach einer Vervierfachung ist die Ausgangslage möglicherweise nicht zu teuer.

Der Artikel Ver-4-fachung in 2 Jahren, KUV 16,7: Das mache ich jetzt mit dieser Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Der neue Fintech-Star

Fintech erobert die Finanzbranche. Und das rasante Wachstum bringt große Chancen für Anleger.

Die meisten wissen nicht, dass es ein unbekanntes Unternehmen aus den Niederlanden gibt, das mit großem Erfolg die Finanzwelt mit seinen stark nachgefragten Dienstleistungen in der Zahlungsabwicklung erobert. Unsere Analysten schätzten seine Zukunftschancen in einem kürzlichen Ranking als hervorragend ein. The Motley Fool hat einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2021