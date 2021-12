Ver-10-fachungspotenzial: Darum bei dieser Top-Aktie!

Ein Ver-10-fachungspotenzial bei einer Top-Aktie ist möglich, wenn Markt, Wachstum und Bewertung das hergeben. Häufig ist es schwieriger, wenn es sich um bereits größere, etablierte Konzerne handelt. Aber auch dort ist eine solche Performance manchmal noch möglich. Oder theoretisch denkbar.

Heute wollen wir jedoch einen Blick auf Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) werfen und einmal schauen, warum ausgerechnet diese Top-Aktie noch ein Ver-10-fachungspotenzial besitzen könnte. Ohne Zweifel ist diese Chance für mich gegeben. Vor allem jetzt, wo die Wachstumsgeschichte quantitativ und qualitativ eine deutlich stärkere Komponente bekommen könnte.

Top-Aktie mit Ver-10-fachungspotenzial: Der Markt

Axon Enterprise bedient einen spannenden Markt, der offensichtlich auch noch ein Ver-10-fachungspotenzial besitzt. Das Management hat im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen einen neuen Einblick in die derzeitige Struktur des adressierbaren Gesamtmarktes gegeben. Und spricht plötzlich, auch unter Berücksichtigung privater Sicherheitsgadgets, von einem Marktpotenzial von 52 Mrd. US-Dollar.

Das ist natürlich eine Wucht. Zumal Axon Enterprise pro Quartal zuletzt nicht einmal auf 250 Mio. US-Dollar gekommen ist. Mir zeigt das, dass das Unternehmen noch an der Oberfläche der Möglichkeiten kratzt. Wobei sich das in der eigenen Einschätzung des bereits penetrierten Marktes zeigt: Lediglich in den USA ist der Anteil ein wenig größer, insbesondere im Rest der Welt und im Cloud-Segment existiert noch eine Menge Potenzial.

Axon Enterprise könnte deshalb eine Top-Aktie mit Ver-10-fachungspotenzial sein, weil operative Ausgangslage und Gesamtmarkt noch eine deutliche Diskrepanz aufweisen. Aber: Neben dieser quantitativen Komponente stimmt schon jetzt die qualitative Wachstumsbasis.

Axon Enterprise: Starkes Wachstum!

Axon Enterprise schafft es, ein bedeutendes Wachstum an den Tag zu legen. Damit meine ich nicht nur primär das Umsatzwachstum von zuletzt 39 % auf 232 Mio. US-Dollar. Nein, sondern vor allem auch qualitativ die weiteren Aufträge, die das Unternehmen gewinnt.

Die Top-Aktie mit unserem heutigen Ver-10-fachungspotenzial glänzte zuletzt auch mit einem internationalen Wachstum. Ob es Kanada gewesen ist, oder Italien oder ganz andere Regionen: Die Taser, Bodycams und die Cloud-Plattform kommen schon jetzt rund um den Globus zum Einsatz. Aber auch heimische US-Behörden und sogar Unternehmen wie Apple verwenden offenbar die Bodycams und die digitale Plattform. Das ist eine gewaltige qualitative Ausgangslage. Axon Enterprise scheint sich zu einem Leader im eigenen Markt zu entwickeln.

Wir haben gesehen, dass das Marktpotenzial dieser Top-Aktie noch gigantisch ist. Aber eben auch qualitativ rüstet sich das Management, um das eigene Marktpotenzial bestmöglich wahrnehmen zu können.

Top-Aktie mit Ver-10-fachungspotenzial: Weiterhin klein!

Axon Enterprise ist jedoch für die eigene Vision und den adressierbaren Gesamtmarkt noch vergleichsweise klein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt gegenwärtig bei ca. 9,9 Mrd. US-Dollar. Oder anders ausgedrückt: Verzehnfacht sich die Aktie, so läge der Börsenwert bei ca. 100 Mrd. US-Dollar. Das ist natürlich eine Menge, für den Markt und insbesondere ein hochmargiges Cloud-Segment jedoch nicht zu viel. Zumal das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit derzeit ca. 11 auch nicht zu teuer erscheint.

Axon Enterprise ist daher für mich eine Top-Aktie mit Ver-10-fachungspotenzial. Natürlich existieren auch Risiken. Aber: Das ist bei solchen Chancen natürlich stets der Fall.

Der Artikel Ver-10-fachungspotenzial: Darum bei dieser Top-Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Axon Enterprise und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2021