Veolia Environnement: Das Gewinnziel von 800 Mio € für 2018 ist in weite Ferne gerückt!

Veolia konnte im 1. Halbjahr an das Umsatzwachstum aus dem 4. Quartal 2016 anknüpfen. Nach Ansicht von CEO Frérot beginnt sich die Strategie mit den 2 Kernelementen Wachstum und Kostensenkungen auszuzahlen. Der Umsatz stieg im 1. Halbjahr um 4,3%. Geografisch entwickelten sich sowohl Europa, unter Ausklammerung von Frankreich, und der Rest der Welt gut. In Europa profitierte man von günstigen Wetterbedingungen, zusätzlichen Aufträgen und einem gestiegenen Müllaufkommen in Deutschland.

Veolia fehlt es an Preissetzungsmacht

Im Rest der Welt zeigten die USA durch die Integration der Chemours Assets (+16,7%), China durch den Sinopec-Vertrag (+36,6%) und Lateinamerika durch Preis- und Volumensteigerungen (+23,7%) gute Fortschritte. Bei der Ertragslage konnte Veolia trotz des Umsatzwachstums und des Kostensenkungsprogramms keine nennenswerten Fortschritte machen. Der operative Gewinn stagnierte, und der Überschuss war um 19% rückläufig. Im Vorjahr kamen dem Konzern einmalige Kapitaleinkünfte zugute. Veolia fehlt es an Preissetzungsmacht. Das Geschäft lässt sich nur schwer skalieren.

Jeder Auftrag wird neu ausgehandelt, und bei der Wasserversorgung gerieten die Margen unter Druck. Die verstärkten Anstrengungen, Neukunden aus dem Industriesektor zu gewinnen, belasten zusätzlich. Das Gewinnziel von 800 Mio € für 2018 ist in weite Ferne gerückt. Bei den Finanzzielen für 2017 bis 2019 ist auch nur noch vage von einem anhaltenden Umsatzwachstum und weiteren Kostensenkungen die Rede. Ein konkretes Gewinnziel wird nicht genannt.

