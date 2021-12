Veolia Environnement Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Für die Aktie Veolia Environnement stehen per 24.12.2021, 13:16 Uhr 31.89 EUR an der Heimatbörse EN Paris zu Buche. Veolia Environnement zählt zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Nach einem bewährten Schema haben wir Veolia Environnement auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Veolia Environnement ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Veolia Environnement-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,51, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,28, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Sentiment und Buzz: Veolia Environnement lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Veolia Environnement in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,28 % ist Veolia Environnement im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multi-Dienstprogramme (3,58 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,29 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

