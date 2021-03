Veolia: Ausbruch in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

Veolia ISIN: FR0000124141 ist bei uns überwiegend als Abfallentsorger bekannt, ist aber auch in verschiedenen anderen Sparten, unter anderem im Bereich Wasser, Abwasser bzw. Kläranlagen tätig. Wie die meisten Aktien, verlor auch Veolia Anfang letzten Jahres deutlich an Wert, hat aber mittlerweile mehr als die Hälfte der Verluste wieder aufgeholt. In diesem Zusammenhang kann nun also von einer klaren Aufwärtstendenz gesprochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung