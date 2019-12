Veolia Aktie: Neue Anleihe – in China!

Zu Wochenbeginn meldete sich Velioa Environment (kurz „Veolia“) mit einer interessanten Neuigkeit. Und zwar teilte das Unternehmen mit, erfolgreich eine neue Anleihe platziert zu haben. Das an sich ist noch nichts Besonderes – interessant wird es im Hinblick darauf, wo die Anleihe platziert wurde. Denn die neue Anleihe wurde den Unternehmensangaben zufolge am chinesischen Markt platziert. Das Emissionsvolumen wurde demnach in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung