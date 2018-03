"Venus im vierten Haus" mit Adele Neuhauser im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Keine Sinnlichkeit, keine Liebe, keine Familie. Dafür aber Asthma- psychosomatisch. Ausgerechnet ein Survival-Camp soll GrantlerinGitti (Adele Neuhauser) wieder in die Spur helfen. Das ZDF zeigt dieLiebeskomödie "Venus im vierten Haus" am Sonntag, 25. März 2018, um20.15 Uhr. Neben Adele Neuhauser sind in weiteren Rollen WalterSittler, Michael Roll, Jean-Yves Berteloot, Johannes Zirner, KarinThaler, Johanna Bittenbinder und andere zu sehen. Regie führteSebastian Grobler nach dem Drehbuch von Dominique Lorenz.Lektorin Gitti will nichts mehr mit ihrem Ex-Mann Robert (WalterSittler) zu tun haben: Sie spricht nur mit ihm, wenn es sich nichtvermeiden lässt. Das Verhältnis zu ihrem Sohn Jonas (Johannes Zirner)leidet ebenfalls, weil sich Gitti strikt weigert, zu der von Vaterund Sohn geplanten Doppelhochzeit zu kommen. Selbst Mediator Dr.Bechtelle (Jean-Yves Berteloot) kann an der verfahrenenFamiliensituation nichts ändern. Als sich Gittis beste FreundinnenPia (Karin Thaler) und Ulrike (Johanna Bittenbinder) der Liebe wegenvon ihr zurückziehen, ist die Grantlerin gezwungen, einen ehrlichenBlick auf ihr Leben in der Komfortzone der Ängstlichen zu werfen.Angefeuert von einer günstigen Sternenkonstellation beschließt dieverzweifelte Gitti, an einem "Wildnis-Survival-Extrem-Camp"teilzunehmen. Damit überrascht sie alle - und am allermeisten sichselbst. Das nicht ungefährliche Abenteuer wappnet sie für jenesSurvival-Camp, das sich Leben nennt.Die eigens für Adele Neuhauser geschriebene Komödie "Venus imvierten Haus" ist bereits ab Samstag, 24. März 2018, 10.00 Uhr, inder ZDFmediathek abrufbar.https://presseportal.zdf.de/pm/venus-im-vierten-haushttps://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/venusimviertenhausPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell