Venus Medtech steigt in den nordamerikanischen Markt ein

Erste klinische Implantation von VenusP-Valve einerTranskatheter-Pulmonalklappe in Nordamerika erfolgreich durchgeführtHangzhou, China und Vancouver, Kanada (ots/PRNewswire) - Am 12.Juni 2018 wurden am St. Paul's Hospital in Vancouver, Kanada, zweiPatienten durch selbstexpandierende Pulmonalklappenimplantation vonVenusP-Valve erfolgreich behandelt. Dies ist der erste Einsatz vonVenus Medtech Transkatheterventilen in Nordamerika. DieInternationalisierung schreitet weiter voran.Obwohl sich die chirurgische Behandlung von angeborenenHerzfehlern in den letzten Jahrzehnten entscheidend weiterentwickelthat, können Eingriffe am rechtsventrikulären Ausflusstrakt (RVOT)immer noch zu einer chronischen Lungeninsuffizienz führen, die einechirurgische oder perkutane Pulmonalklappenimplantation erforderlichmacht.Die perkutane Pulmonalklappenimplantation hat sich bei diesenPatienten als erfolgreiche Alternative zur chirurgischenKlappenimplantation etabliert. Die derzeit erhältlichenballonexpandierbaren perkutanen Klappen eignen sich jedoch nur fürAusflusstrakte, die mit zylindrischen chirurgischen Schläuchenrekonstruiert wurden. Die Behandlung der pulmonalen Regurgitation imRahmen einer vorherigen RVOT-Patch-Augmentation beschränkt sichtraditionell auf chirurgische Eingriffe. Dies liegt vor allem an denbegrenzten verfügbaren Größen der ballonexpandierbaren Ventile imVergleich zu den oft stark erweiterten Ausflusstrakten.Die selbstexpandierende VenusP-Valve wurde speziell für denperkutanen Einsatz in den nativen RVOTs entwickelt. Sie soll dabeihelfen, die Problem der größeren Abflusstrakte zu überwinden und denAnforderungen von mehr als 85 % der Patienten gerecht werden, die beider traditionellen Klappenersatzoperation auf Sternotomie undkardiopulmonalen Bypass verzichten möchten.Das Verfahren wurde an zwei Patienten durchgeführt, die zuvor miteiner chirurgischen Patch-Korrektur wegen der Fallot-Tetralogiebehandelt wurden. Dr. Ronald G. Carere und Dr. Mounir Riahi (St.Paul's Hospital, Kanada) stimmten mit Dr. Shakeel Qureshi (EvelinaChildren's Hospital, Großbritannien) und Dr. Gejun Zhang (FuwaiHospital, China) darin überein, dass diese Patienten einem höherenRisiko einer Ventrikulotomie ausgesetzt waren und die derzeitverfügbaren Transkatheter-Lungenklappenprodukte für diese Fälle nichtgeeignet sind. Das Expertenteam entschied sich für die VenusP-Valveals das am besten geeignete System, um auch solchen Patientenerfolgreich zu helfen. Dr. Carere sagte dazu: "Die Leistung derVenusP-Valve ist ausgezeichnet und sie verfügt über ein einfach zubedienendes Abgabesystem. Wir sind sehr glücklich, dieses System inunserem Zentrum zu haben, und wir freuen uns darauf, wenn diesesSystem auch in Kanada breiten Einsatz finden."In den letzten Jahren haben die von Venus Medtech entwickeltenSysteme für Transkatheter-Kunstherzklappen weltweit immer mehrAufmerksamkeit erregt. Die bevorstehende globale multizentrischeStudie zur Untersuchung der VenusP-Valve hat mehr als 200Teilnahmeanträge aus fast 30 Ländern weltweit erhalten. DieVenusP-Valve wurde erstmals in Kanada implantiert und markiert damitden offiziellen Eintritt in den nordamerikanischen Markt. Auch wirderwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2019 mit einer unter derAufsicht der FDA durchgeführten klinischen Studie offiziell beginnt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/705354/Transcatheter_Pulmonary_Valve_VenusP_Valve.jpgPressekontakt:Juan Wu+86-10-5272-3096wujuan@venusmedtech.comOriginal-Content von: Venus Medtech (Hangzhou) Inc., übermittelt durch news aktuell