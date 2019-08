Venture Global gibt Finanzierungsabschluss für Calcasieu Pass LNG bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc.gibt mit Freude den Abschluss der Projektfinanzierung für dieLNG-Anlage "Calcasieu Pass" des Unternehmens und die dazu gehörigeTransCameron-Pipeline in Cameron Parish, Louisiana bekannt. DieEinnahmen aus Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen finanzieren dieKosten für Bau und Inbetriebnahme von Calcasieu Pass vollständig. DerBau der gesamten Anlage wurde im Februar 2019 gestartet und dasProjekt soll in 2022 seinen gewerblichen Betrieb (CommercialOperations Date, COD) aufnehmen.Stonepeak Infrastructure Partners stellte eine Kapitalbeteiligungfür das Projekt in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar bereit. ZurGruppe der Kapitalgeber für die Baufinanzierung des Unternehmens inHöhe von 5,8 Milliarden US-Dollar gehören die führendenProjektfinanzierungsbanken der Welt in Asien, Europa und Nordamerika.Folgende Kapitalgeber stellten zum Zeitpunkt des Abschlusses eineFinanzierung bereit: Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A.,Goldman Sachs Bank USA, Industrial & Commercial Bank of ChinaLimited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank,Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura SecuritiesInternational, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui BankingCorporation und The Bank of Nova Scotia.Die gemeinsamen Geschäftsführer von Venture Global LNG, Mike Sabelund Bob Pender, freuen sich gemeinsam: "Unser Ziel bestand immerdarin, die Energiekosten zu senken, indem wir der Welt sauberes undkostengünstiges Flüssigerdgas (LNG) liefern. Der Abschluss unsererFinanzierung ist der Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit und wirmöchten unserem Venture Global-Team, unseren Partnern im Baugewerbe,unserer Stammkundschaft, unseren Kapitalgebern und unseren Beratern,Cameron Parish sowie unseren lokalen Partnern in Louisiana von Herzendanken.Calcasieu Pass hat alle erforderlichen Genehmigungen wie dieFERC-Genehmigung und die Non-FTA-Exportgenehmigung desUS-amerikanischen Energieministeriums erhalten. Das Projekt basiertauf 20 Jahre bestehenden Verkaufs- und Einkaufsvereinbarungen für LNGmit Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol und PGNiG. Darüber hinausentwickelt Venture Global LNG das LNG-Projekt "20 MTPA Plaquemines"und das LNG-Projekt "20 MTPA Delta", die beide in Plaquemines Parish,Louisiana durchgeführt werden.Morgan Stanley fungierte im Rahmen der Transaktion alsFinanzberater für Venture Global. Latham & Watkins LLP waren dieRechtsanwälte für Venture Global und Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom LLP die Rechtsanwälte der Kapitalgeber.Informationen zu Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein erfahrener, kostengünstigerLNG-Anbieter, der aus den ressourcenreichen Erdgasbecken Nordamerikasgespeist wird. Die im Bau befindliche Anlage "10 MTPA Venture GlobalCalcasieu Pass" liegt am Schnittpunkt zwischen dem Calcasieu ShipChannel und dem Golf von Mexiko. Darüber hinaus entwickelt VentureGlobal LNG die LNG-Anlage "20 MTPA Venture Global Plaquemines" unddie LNG-Anlage "20 MTPA Venture Global Delta" im Süden von NewOrleans am Mississippi. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.venturegloballng.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpgPressekontakt:Venture Global-Kontakt für Investoren: Leah WoodwardTel.: +1 202 759-6746lwoodward@vglng.comVenture Global-Kontakt für Medien: Jessica WickettD: +1 202 759-6739jwickett@vglng.comOriginal-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuell