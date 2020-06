Venture Global gibt Ankunft der ersten Bauteile für Verflüssigung an Flüssigerdgas-Exportanlage Calcasieu Pass bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc., freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass es an seiner in Bau befindlichen Flüssigerdgas-Anlage Calcasieu Pass in Cameron Parish, Louisiana, mit dem Aufbau der Anlagenteile zur Erdgasverflüssigung begonnen hat. Gestern erhielt das Unternehmen zwei gelötete Wärmetauscher aus Aluminium (auch als Coldboxen bekannt) von Chart Industries, Inc. (GTLS) und fing unmittelbar mit dem Aufbau an. Es waren die ersten von insgesamt 18 Coldboxen, die zum Verfahrenssystem von Calcasieu Pass für die Verflüssigung von Erdgas gehören. Die in den USA hergestellten Coldboxen wurden vier Monate früher als geplant ausgeliefert und gerade einmal zehn Monate nach der endgültigen Entscheidung über die Projektfinanzierung.Der Aufbau der ersten Module für das Verarbeitungssystem, das aus 18 mittelgroßen, modularen Verflüssigungszügen besteht, die am italienischen Werksstandort von Baker Hughes gefertigt wurden, stellt für das Projekt einen wichtigen Meilenstein dar. Die beiden CEOs, Bob Pender und Mike Sabel, sagten in einer gemeinsamen Stellungnahme: "Wir sind angesichts der frühzeitigen Lieferung und Ausführung durch Chart Industries äußerst beeindruckt und wir wissen die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen sehr zu schätzen."Informationen zu Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von verflüssigtem Erdgas, das aus den rohstoffreichen nordamerikanischen Erdgasbecken geliefert werden soll. Zudem baut bzw. entwickelt das Unternehmen derzeit Produktionskapazitäten im Umfang von 50 MTPA in Louisiana: Die 10-MTPA-Anlage Venture Global Calcasieu Pass wird zurzeit an der Anschlussstelle des Calcasieu-Schiffskanals am Golf von Mexiko gebaut. Mit dem Bau der Flüssigerdgas-Anlage Venture Global Plaquemines mit einer Kapazität von 20 MTPA wird voraussichtlich noch in diesem Jahr begonnen. Diese Anlage befindet sich südlich von New Orleans am Mississippi. Zudem entwickelt Venture Global LNG die neben der Plaquemines-Anlage liegende Flüssigerdgas-Anlage Venture Global Delta, ebenfalls mit einer Kapazität von 20 MTPA. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2836254-1&h=380572991&u=https%3A%2F%2F c212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2836254-1%26h%3D2959629030%26u%3Dh ttp%253A%252F%252Fwww.venturegloballng.com%252F%26a%3Dwww.venturegloballng.com&a =www.venturegloballng.com .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1193670/Venture_Global_Chart_Cold_Boxes.jpg (ht tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2836254-1&h=3520124069&u=https%3A%2F%2Fc212.ne t%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2836254-1%26h%3D2030602324%26u%3Dhttps%25 3A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1193670%252FVenture_Global_Chart_Co ld_Boxes.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1193670% 252FVenture_Global_Chart_Cold_Boxes.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmed ia%2F1193670%2FVenture_Global_Chart_Cold_Boxes.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1193669/Venture_Global_Chart_Cold_Boxes_18.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2836254-1&h=374132407&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2836254-1%26h%3D3668463000%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1193669%252FVenture_Global_Chart_ Cold_Boxes_18.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F119 3669%252FVenture_Global_Chart_Cold_Boxes_18.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.c om%2Fmedia%2F1193669%2FVenture_Global_Chart_Cold_Boxes_18.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2836254-1&h=774956580&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2836254-1%26h%3D3981670427%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F825434%252FVENTURE_GLOBAL_LNG_INC ___Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F825434%25 2FVENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2 F825434%2FVENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg)Pressekontakt:Kontakt für Investoren von Venture Global: Leah Woodward+1 202-759-6746lwoodward@vglng.comVenture Global Pressekontakt: Jessica Wickett+1 202-759-6739jwickett@vglng.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119577/4629325OTS: Venture Global LNG, Inc.Original-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuell