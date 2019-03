Venture Global LNG verkündet Expansion auf 60 MTPA, erweitert LNG-Prozesssystemvereinbarung mit BHGE

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc.,hat bekanntgegeben, dass es aufgrund der hohen Kundennachfrage seineLNG-Entwicklungsprojekte auf eine Produktionskapazität von 60 Mio.Tonnen pro Jahr (MTPA) ausbauen wird. Das Unternehmen hat das Volumenseines Liefervertrags für Prozessanlagen aus dem Jahr 2016 mit BakerHughes (ein GE-Unternehmen) auf 60 MTPA erhöht. Dieser sieht vor,dass BHGE gemäß vereinbarten Konditionen und definiertenErfolgszielen eine technologische Komplettlösung für Venture GlobalsLNG-Exportanlagen liefern wird. Der Vertrag regelt die garantierteLieferung von hocheffizienten und zuverlässigen modularenVerflüssigungssträngen sowie Anlagen zur Stromerzeugung undElektrizitätsverteilung, die für die Projekte Calcasieu Pass undPlaquemines LNG sowie die Expansionsprojekte des Unternehmensstandardisiert werden.Die beiden CEOs Bob Pender und Mike Sabel erklärten gemeinsam:"Mit dieser zugesicherten Erweiterung auf 60 MTPA von BHGE können wirunsere Produktionskapazität erhöhen, um die steigende Nachfrageunserer internationalen Kunden nach unserem kostengünstigenFlüssigerdgas zu erfüllen. Calcasieu Pass ist vollständig vertraglichgebunden und Plaquemines LNG steht unmittelbar vor derFertigstellung. Daher freuen wir uns, diese Expansion bekanntzugeben,um die zusätzliche Kundennachfrage zu erfüllen. Wir sind überzeugt,dass unser Modell der modularen Verflüssigung im mittleren Maßstabdie Zukunft der kostengünstigen Flüssigerdgasproduktion ist."Für das 10 MTPA Calcasieu Pass-Projekt liegen alle behördlichenGenehmigungen vor. Kiewit, der EPC-Auftragnehmer für das Projekt,mobilisiert derzeit seine Ressourcen, um nach Erhalt derFERC-Genehmigung sofort im vollen Umfang die Arbeiten am Standortaufzunehmen. Unter 20-Jahresverträgen mit Shell, BP, Edison S.p.A.,Galp, Repsol und PGNiG wird Calcasieu Pass ab 2022 den Weltmarkt mitErdgas aus den USA beliefern. Die endgültige FERC-Genehmigung für das20 MTPA Plaquemines LNG-Projekt wird für August erwartet; dieBauarbeiten sollen noch 2019 beginnen.Informationen zu Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter vonFlüssigerdgas (LNG) zu geringen Kosten aus den reichenErdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von VentureGlobal LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe vonProdukten, die von BHGE bereitgestellt werden. Venture Global LNGentwickelt die Anlagen Venture Global Calcasieu Pass mit 10 MTPA (aneinem Standort von ca. 400 ha an der Kreuzung desCalcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko) und Venture GlobalPlaquemines LNG mit 20 MTPA (an einem Standort mit ca. 250 ha imPlaquemines Parish, Louisiana, 50 km südlich von New Orleans amMississippi). Weitere Projekte werden zu einem späteren Zeitpunktbekanntgegeben. Venture Global hat bis heute 855 Millionen USDKapital für die Entwicklung seiner Projekte beschafft. WeitereInformationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpgPressekontakt:Investoren: Leah WoodwardTel.: +1 202 759-6746lwoodward@vglng.comMedien: Jessica WickettTel.: +1 202 759-6739jwickett@vglng.comOriginal-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuell