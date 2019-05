Venture Global LNG und Stonepeak Infrastructure Partners kündigen Equity-Investment in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar für LNG-Exportanlage Calcasieu Pass an

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc.("Venture Global") und Stonepeak Infrastructure Partners("Stonepeak") geben gemeinsam den Abschluss endgültigerVereinbarungen bekannt, nach denen Stonepeak eine exklusiveKapitalbeteiligung in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar für VentureGlobals Calcasieu Pass LNG-Exportanlage in Cameron Parish, Louisiana,bereitstellen wird, die über eine Kapazität von 10 Millionen Tonnenpro Jahr (MTPA) verfügt. Die Gesamtkapitalbindung für den Bau vonCalcasieu Pass und die weitere Entwicklung der Venture GlobalPlaquemines LNG-Anlage mit 20 MTPA sowie der Venture Global DeltaLNG-Anlage, ebenfalls mit 20 MTPA, erhöht sich damit auf 2,2Milliarden US-Dollar.Venture Global LNG Co-CEO Mike Sabel erklärt, "Wir freuen uns,diesen wichtigen Meilenstein für Calcasieu Pass ankündigen zu könnenund sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit einemWeltklasse-Investor wie Stonepeak. Das Team von Stonepeak verfügtüber ein hohes Maß an LNG-Expertise und eine Erfolgsbilanz beiInvestitionen in außergewöhnliche Infrastrukturprojekte in ganzNordamerika". Co-CEO Bob Pender ergänzt, "Calcasieu Pass ist sowohlim Baustellenbereich als auch in der Modulfertigung bereits deutlichfortgeschritten, was mit Hilfe der bislang aufgebrachten 855Millionen US-Dollar vorangetrieben werden konnte. Wir sind dabei, denRest unserer Calcasieu Pass-Finanzierung mit unserem Konsortium vonProjektfinanzierungskreditgebern abzuschließen, und freuen unsdarauf, unsere globale Kunden - Shell, BP, Edison S.p.A., Galp,Repsol und PGNiG - ab 2022 mit LNG zu beliefern"."Wir glauben langfristig an die wachsende Bedeutung von LNG alsglobale Quelle für umweltfreundlichere, kostengünstigere Energie, undStonepeak freut sich sehr, Venture Global bei der Finanzierung diesesspannenden Projekts unterstützen zu können. Calcasieu Pass wird einwichtiger LNG-Lieferant für den Blue-Chip-Kundenstamm desUnternehmens sein, und wir freuen uns darauf, Venture Global, das wirfür weltweit führend in der Entwicklung von Low-Cost LNG-Produktionhalten, bei seinen Bemühungen zu unterstützen, eine kostengünstigeVersorgung neuer und bestehender Märkte bereitzustellen", sagtStonepeak Senior Managing Director Jack Howell.Die Anlage Calcasieu Pass mit einer Nennleistung von 10 MTPA wirdeine umfangreiche Prozesslösung von Baker Hughes, einem Unternehmendes GE-Konzerns (BHGE), nutzen, die modulare, fabrikgefertigteVerflüssigungsstraßen mittlerer Größe einsetzt. Für das Design, diePlanung, den Bau, sowie Abnahme, Test und Gewährleistung derCalcasieu-Pass-Anlage ist Kiewit verantwortlich. Calcasieu Pass hatalle erforderlichen Genehmigungen einschließlich FERC undNon-FTA-Ausfuhrgenehmigung des US-Energieministeriums erhalten, unddie Bautätigkeiten sind im Gange, wobei bereits über 250 MillionenUS-Dollar für die Vorbereitung der Baustelle, die endgültige Planungund den Kauf von Ausrüstung und Gerätebau aufgewendet wurden. VentureGlobal geht davon aus, dass die FERC- und DOE-Genehmigungen fürPlaquemines LNG im dritten Quartal dieses Jahres erteilt werden, undwill kurz danach mit dem Bau beginnen.Morgan Stanley war als exklusiver Finanzberater für Venture GlobalLNG bei dieser Transaktion tätig, Rechtsberater war Latham & WatkinsLLP. Simpson Thacher fungierte als Rechtberater für Stonepeak. ImRahmen des Investments wird Stonepeak Managing Director James Wyperdem Vorstand von Calcasieu Pass beitreten.Informationen zu Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein auf Langfristigkeit ausgerichteterkostengünstiger Anbieter von Flüssigerdgas (LNG), das aus denressourcenreichen Erdgasvorkommen Nordamerikas stammt. DasVerflüssigungsverfahren von Venture Global LNG nutzt eine höchsteffiziente und verlässliche Gruppe von Produkten, die von BHGEbereitgestellt werden. Venture Global LNG hat an der Kreuzung desCalcasieu-Schiffskanals und dem Golf von Mexiko mit dem Bau derVenture Global Calcasieu Pass-Anlage begonnen, die über eineKapazität von 10 MTPA verfügt, und entwickelt 50 Kilometer südlichvon New Orleans am Mississippi River die Venture Global PlaqueminesLNG-Anlage mit 20 MTPA und die Venture Global Delta LNG-Anlage mit 20MTPA, die sich ebenfalls am Mississippi River südlich von New Orleansbefindet. Venture Global hat bis dato rund 2,2 Milliarden US-Dollaran Kapital erhalten, um seine Projekte zu unterstützen. WeitereInformationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.Informationen zu Stonepeak Infrastructure PartnersStonepeak Infrastructure Partners (www.stonepeakpartners.com) isteine auf Infrastruktur spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft,die über Büros in New York, Houston und Austin verfügt und derzeitVermögenswerte in Höhe von mehr als 15 Milliarden US-Dollarverwaltet. 