Venture Global LNG schließt Kaufvertrag mit Repsol über jährlich 1 Million Tonnen verflüssigten Erdgases ab

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG Inc.gibt den Abschluss eines bindenden Kaufvertrages (Sales and PurchaseAgreement - SPA) mit einer Laufzeit von 20 Jahren mit Repsol über dieLieferung von jährlich einer Million Tonnen (MTPA) verflüssigtenErdgases (LNG) aus der Exporteinrichtung Calcasieu Pass von VentureGlobal bekannt, die derzeit in Cameron Parish (Louisiana, USA) im Bauist.Repsol wird im Rahmen des Vertrages 20 Jahre lang verflüssigtesErdgas frei Schiff (FOB) abnehmen. Beginn ist der Zeitpunkt derInbetriebnahme der Exporteinrichtung Calcasieu Pass von VentureGlobal, mit der für 2022 gerechnet wird, abhängig von der endgültigenEntscheidung über die Investition und Erfüllung anderer gewöhnlicherBedingungen.Mike Sabel und Bob Pender, gemeinsam CEOs von Venture Global LNG,gaben bekannt: "Der Abschluss des Vertrages mit Repsol, führend inder LNG-Wertschöpfungskette, ist ein weiterer signifikanter Marksteinder beschleunigten Entwicklung des Projekts Calcasieu Pass. Wir sindhöchst erfreut darüber, dass Repsol zu unseren hochklassigen Partnernhinzutritt und so den innovativen, kostensparenden Ansatz von VentureGlobal in Calcasieu Pass LNG und Plaquemines LNG unterstützt. WeiterePartner sind Shell, Edison SpA, Galp, BP und PGNiG in Polen."Informationen zu Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter vonverflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichenErdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von VentureGlobal LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe vonProdukten, die von GE Oil & Gas LLC, Teil von Baker Hughes, einerFirma von GE (BHGE), bereitgestellt werden. Venture Global LNGentwickelt die Einrichtungen Venture Global Calcasieu Pass mit 10MTPA (an einem Standort von ca. 405 ha an der Kreuzung desCalcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko) und Venture GlobalPlaquemines LNG mit 20 MTPA (in Plaquemines Parish (Louisiana), einemStandort mit ca. 255 ha am Mississippi, 48 km südlich von New Orleans(Louisiana)). Venture Global hat bis heute 630 Millionen USD Kapitalfür die Entwicklung seiner Projekte eingesammelt. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.venturegloballng.com.Pressekontakt:Venture Global Investor InquiriesLeah WoodwardTel.: +1 202 759-6746lwoodward@vglng.comOriginal-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuell