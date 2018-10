Venture Global LNG meldet behördlichen Meilenstein und gibt Einstellung eines Projektleiters für das Calcasieu Pass LNG-Projekt bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc.gab bekannt, dass die US-amerikanische Federal Energy RegulatoryCommission (FERC) die finale Umweltverträglichkeitserklärung (UVE)für die Einrichtung Calcasieu Pass mit 10 MTPA im Golf von Mexikoerlassen habe. Am 31. August 2018 setzte FERC Venture Global LNGüber die Absicht der Kommission in Kenntnis, bis spätestens 22.Januar 2019 in Übereinstimmung mit der Notice of Revised Schedule forEnvironmental Review vom 18. Mai 2018 eine endgültigeAuftragserfassung für die Calcasieu Pass-Einrichtung sowie diezugehörige TransCameron Pipeline zu erteilen. Das Projekt bleibt inBezug auf eine endgültige Investitionsentscheidung sowie den Beginnder Baumaßnahmen Anfang 2019 auf Kurs und wird 2022 in vollem Ausmaßmit dem Geschäftsbetrieb beginnen."FERCs Veröffentlichung der endgütigen UVE stellte einen wichtigenMeilenstein für unser Calcasieu Pass-Projekt dar. Das Projekt stehtmit verbindlichen Abnahmeverträgen von 20 Jahren in Bezug aufFinanzierung vollständig mit Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsolund PGNiG unter Vertrag und wir freuen uns auf einen endgültigenInvestitionsbeschluss sowie den Beginn der Baumaßnahmen Anfangnächsten Jahres", stimmten Co-CEOs Bob Pender und Mike Sabel überein.Unabhängig davon gehen die Unternehmenseinrichtung Plaquemines LNGmit 20 MTPA sowie die zugehörige Gator Express Pipeline davon aus,ihre finale Umweltverträglichkeitserklärung im Einklang mit der vonFERC am 31. August erlassenen Notice of Schedule for EnvironmentalReview am 3. Mai 2019 zu erhalten. FERC hat eine Frist von 90 Tagenzwecks Entscheidungen für Bundesautorisierungen für den 1. August2019 bestimmt.Zusätzlich meldete Venture Global, dass Jim Strohman demUnternehmen als Senior Vice President sowie als Projektleiter für dieEinrichtung Calcasieu Pass LNG beigetreten sei. Hr. Strohman warzuvor 17 Jahre bei Dominion Energy beschäftigt, wo er zuletzt alsProjektleiter der Einrichtung Dominion's Cove Point LNG tätig war. InAusübung dieses Amtes war er für die Durchführung des Projekts vonder FEED-Finalisierung und EPC-Auswahl bis hin zu Kommissionierungund anfänglichen Projektabläufen verantwortlich. Darüber ist Hr.Strohman ein Kommandeur der US Navy Reserve im Ruhestand, wo er über20 Jahre diente.Hr. Sabel und Hr. Pender fügten hinzu: "Umsichtig sowie demZeitplan und Budget entsprechend leitete und vollendete Jim dasbislang gößte Bauprojekt für Dominion und den Bundesstaat Maryland.Wir sprechen hier von einem Budget, das über 4 Milliarden USD, mehrals 10.000 Arbeiter und 20 Millionen Gesamtbetriebsstunden umfasste.Wir sehen seine Erfolgsbilanz als äußerst wertvolle Ergänzung fürunser Team."Informationen zu Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter vonverflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichenErdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von VentureGlobal LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe vonProdukten, die von GE Oil & Gas LLC, Teil von Baker Hughes, einerFirma von GE (BHGE), bereitgestellt werden. Venture Global LNGentwickelt die Einrichtungen Venture Global Calcasieu Pass mit 10MTPA (an einem Standort von ca. 1000 Morgen an der Kreuzung desCalcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko) und Venture GlobalPlaquemines LNG mit 20 MTPA (in Plaquemines Parish, Louisiana, einemStandort von ca. 630 Morgen am Mississippi, 30 Meilen südlich von NewOrleans). Venture Global hat bis heute 630 Millionen USD Kapital fürdie Entwicklung seiner Projekte gesammelt. Weitere Informationensind unter www.venturegloballng.com erhältlich.Pressekontakt:Investorenkontakt: Leah WoodwardD: +1 202 759-6746lwoodward@vglng.comMedienkontakt: Jessica WickettD: +1 202 759-6739jwickett@vglng.comOriginal-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuell