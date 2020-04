Venture Global LNG kündigt erfolgreichen Stringtest der Calcasieu-Pass-Verflüssigungsanlage an

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc. freut sich, den erfolgreichen String-Test des ersten gemischten Kältemittel-Kompressionssystems Venture Global Calcasieu Pass in der Testanlage von Baker Hughes in Massa, Italien, bekannt zu geben. Der Stringtest belegt die Konstruktion, Funktionalität und Leistungsfähigkeit des Calcasieu Pass-Prozesssystems nur sieben Monate nach der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) des Projekts - eine große Errungenschaft und ein wichtiger Fortschritt für die Branche.Das 10 MTPA Calcasieu Pass LNG-Projekt setzt eine umfassende Prozesslösung von Baker Hughes ein, die hocheffiziente, modulare Verflüssigungszüge mittlerer Größe verwendet, die in Italien hergestellt und komplett an den Standort Calcasieu Pass geliefert werden, der sich derzeit in Cameron Parish, Louisiana, im Bau befindet. Venture Global hat Baker Hughes im August 2019 gleichzeitig mit dem FID des Projekts eine vollständige Mitteilung über die Fortführung des Projekts gemacht (FNTP).Im Rahmen der laufenden Durchführung des Projekts wurde der Stringtest an der ersten vollständigen Anlage durchgeführt, um nachzuweisen, dass alle Systemkomponenten unter normalen Betriebsbedingungen zusammen funktionieren. Der Stringtest repliziert und simuliert die Standortbedingungen. Jede Komponente, die an den Standort geliefert und dort betrieben wird, wird in Betrieb genommen und validiert, um die Funktionalität und Leistung des gesamten Systems zu verifizieren. Der Test führt eine mechanische Laufbeurteilung durch und misst die Schwingungen und Lagertemperaturen der Anlage bei voller Geschwindigkeit und voller Belastung. Die Hilfs- und Steuersysteme werden ebenfalls kalibriert, wodurch diese Aktivitäten während des Betriebs minimiert werden. Der erfolgreiche String-Test zeigt die Stärke des Projektdesigns und die einwandfreie Funktion der Anlage nach der Installation. Dies ist ein wichtiger Meilenstein und ein bedeutender Indikator für die termingerechte Lieferung des Gesamtprojekts.Als Demonstration der Innovation und des Engagements für die Einhaltung des Projektzeitplans setzten Baker Hughes und Venture Global modernste virtuelle Technologien ein, um den Test angesichts der von COVID-19 auferlegten Randbedingungen durchzuführen. Insgesamt waren 21 Personen in fünf Städten auf der ganzen Welt beteiligt, die den Test mit Hilfe eines fortschrittlichen digitalen und Video-Fernzugriffs überwachten, sowie lokale Außendiensttechniker von Baker Hughes und Venture Global, die den Ablauf direkt in Massa beobachteten.Informationen zu Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken geliefert werden soll, und baut oder entwickelt derzeit 50 MTPA Produktionskapazitäten in Louisiana. Die 10-MTPA-Anlage Venture Global Calcasieu Pass befindet sich am Schnittpunkt des Calcasieu-Schiffskanals und des Golfs von Mexiko im Bau. Die 20 MTPA Venture Global Plaquemines LNG-Anlage wird voraussichtlich noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen und liegt südlich von New Orleans am Mississippi. Venture Global LNG entwickelt auch die 20 MTPA Venture Global Delta LNG-Anlage, die an Plaquemines angrenzt.