Venture Global LNG gibt neuen Chief Financial Officer Jack Thayer bekannt

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc. gibt bekannt, dass Jonathan (Jack) Thayer neuer Chief Financial Officer des Unternehmens ist.Thayer verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich. Vor seiner Tätigkeit bei Venture Global wirkte Thayer jeweils als Chief Financial Officer bei der Exelon Corporation, einem führenden Energieversorger, dessen Geschäftstätigkeit auch die Energieerzeugung und -vermarktung umfasst, und der Constellation Energy Group, Inc., einem großen, integrierten Energiekonzern, der im Bereich der Energieerzeugung, Gas- und Stromverteilung und des Energiemanagements tätig ist. Außerdem war Thayer im Investment-Banking tätig, zuerst bei SBC Warburg und später bei Deutsche Bank Securities. In jüngster Zeit diente Thayer als Vice Chairman, Corporate Operations und als Chief Financial Officer bei Woodward, Inc."Wir freuen uns sehr, Jack in unserem erfahrenen Führungsteam begrüßen zu dürfen. Er blickt auf eine ausgesprochen erfolgreiche Tätigkeit als Finanzchef zweier Fortune-500-Energiekonzerne zurück, und wir vertrauen in seine Fähigkeiten, die Finanzorganisation des Unternehmens zu führen, gerade jetzt, da wir unser Geschäft im Bereich kostengünstiges Flüssigerdgas ausbauen", erklärten die beiden Co-Chief Executive Officers, Bob Pender und Mike Sabel gemeinsam.Jack Thayer fügte hinzu: "Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit bei Venture Global LNG. Die internationalen Energiemärkte sind im Wandel, und ich freue mich darauf, meinen Beitrag zur Zukunft des Unternehmens zu leisten, während Venture Global die Präsenz in der Flüssigerdgasbranche ausbaut."Informationen zu Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von Flüssigerdgas. Das Unternehmen wird von den ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasfeldern beliefert und baut bzw. entwickelt derzeit Produktionskapazitäten für 50 Millionen Tonnen jährlich (MTPA) in Louisiana. Der im Bau befindliche Venture Global Calcasieu Pass-Betrieb mit einer Kapazität von 10 MTPA entsteht am Calcasieu Ship Channel in unmittelbarer Nähe zum Golf von Mexiko. Die Bauarbeiten für den Venture Global Plaquemines LNG-Betrieb mit einer Kapazität von 20 MTPA werden voraussichtlich in diesem Jahr aufgenommen. Dieser Betrieb wird südlich von New Orleans am Mississippi River entstehen. Venture Global LNG entwickelt außerdem den mit Plaquemines benachbarten Venture Global Delta LNG-Betrieb mit einer Kapazität von 20 MTPA.