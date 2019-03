Venture Global Calcasieu Pass erhält Ausfuhrgenehmigung für Länder außerhalb des FTA seitens des Energieministeriums der Vereinigten Staaten

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc.gibt bekannt, dass das Büro für Fossile Energie des U.S. Departmentof Energy (DOE - Energieministerium der Vereinigten Staaten) dieGenehmigung für die Venture Global Calcasieu Pass LNG erteilte, um imInland produziertes Flüssiggas aus der Exportanlage im CameronParish, Louisiana an Länder außerhalb des Free Trade Agreement (FTA -Freihandelsabkommens) zu exportieren. Gemäß den Bestimmungen derVerfügung darf die Calcasieu Pass bis zu 17.560 Million Kubikmeter(Mcm) Erdgas pro Jahr (48,1 Mcm/Tag) exportieren. Dies gilt für einenZeitraum von 25 Jahren, der entweder am Tag des ersten Exports odersieben Jahre nach dem Datum der beantragten Genehmigung beginnt; janachdem welches Ereignis früher eintritt. Die Verfügung folgt aufvorherige Genehmigungen des DOE für den Export in FTA-Länder sowiedie kürzlich erlassene Verfügung der U.S. Federal Energy RegulatoryCommission (FERC - Energie-Regulierungskommission der VereinigtenStaaten), die Genehmigungen gemäß den Paragraphen 3 und 7 des NaturalGas Act (Erdgasgesetz der Vereinigten Staaten) erteilte, um dasProjekt zu positionieren, zu bauen und zu betreiben.Die beiden CEO Bob Pender und Mike Sabel erklärten gemeinsam: "Wirfreuen uns, dass wir nun über die Genehmigungen der Bundesregierungfür unser Calcasieu-Pass-Projekt verfügen. Wir danken dem Departmentof Energy für die rasche Entscheidung und sind froh, dass unsereCalcasieu-Pass-Abnehmer - Shell, BP, Edison, Galp, Repsol und PGNiG -unsere kostengünstig in den USA produzierte Energie nun weltweitausliefern können. Wir sind stolz darauf, die Vorteile derDOE-Entscheidung an unser Land und unsere Gemeinschaft vor Ort inLouisiana weitergeben zu dürfen. Unser Implementierungsplan liegtderzeit der FERC vor, damit wir bald mit den Erschließungsarbeiten amStandort beginnen können."Die Anlage Calcasieu Pass mit einer Nennleistung von 10 MTPA (mio.t. pro Jahr) wird eine umfangreiche Prozesslösung von Baker Hughes,einem Unternehmen des GE-Konzerns (BHGE), nutzen. Diese setztmodulare, fabrikgefertigte Verflüssigungsstraßen mittlerer Größe ein.Venture Global hat einen Vertrag mit Kiewit über einschlüsselfertiges EPC-Projekt für das Design, die Planung, den Bau,die Abnahme, den Test und die Gewährleistung derCalcasieu-Pass-Anlage unterzeichnet.Das Unternehmen entwickelt ebenfalls die Flüssiggas-Exportanlageim Plaquemines Parish, Louisiana mit einer Nennleistung von 20 MTPAsowie die zugehörige Gator Express Pipeline. Plaquemines LNG hateinen verbindlichen Kaufvertrag über 20 Jahre mit der PGNiGunterzeichnet.Informationen zu Venture Global LNGVenture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter vonFlüssigerdgas zu geringen Kosten aus den reichen ErdgasvorkommenNordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von Venture Global LNGnutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe von Produkten,die von BHGE bereitgestellt werden. Venture Global LNG entwickelt dieAnlagen Venture Global Calcasieu Pass mit 10 MTPA (an einem Standortvon ca. 400 ha an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals mit demGolf von Mexiko) und Venture Global Plaquemines LNG mit 20 MTPA (aneinem Standort mit ca. 250 ha im Plaquemines Parish, Louisiana, 50 kmsüdlich von New Orleans am Mississippi). Venture Global hat bis heute855 Millionen USD Kapital für die Entwicklung seiner Projektebeschafft. Weitere Informationen stehen unterwww.venturegloballng.com zur Verfügung.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpgPressekontakt:InvestorLeah WoodwardD: +1 202 759-6746lwoodward@vglng.comMedienJessica WickettD: +1 202 759-6739jwickett@vglng.comOriginal-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuell