Venom: Marvels Anti-Held als Vorpremiere bei CinemaxX Jetzt Tickets für die offene Preview am 2. Oktober sichern

Hamburg (ots) - Marvel-Fans aufgepasst: Endlich bekommt die ausden "Spiderman"-Comics bekannte außerirdische Lebensform ihre eigeneStory! Bereits vor dem offiziellen Filmstart kann bei CinemaxX schonam 2. Oktober Tom Hardy als Eddie Brock in der Preview von "Venom"auf der großen Leinwand erlebt werden - natürlich präsentiert inMAXXIMUM 3D. Neben Tom Hardy übernimmt die vierfach oscarnominierteMichelle Williams eine tragende Rolle in der spektakulärenComic-Adaption. Tickets für die Preview von "Venom" gibt es ab sofortunter cinemaxx.de/film/venom oder an den CinemaxX Kinokassen.Am 2. Oktober ist es so weit: CinemaxX zeigt die Preview desheißersehnten Comic-Blockbuster "Venom". Bereits vor dem offiziellenFilmstart am 3. Oktober können Marvel-Jünger Tom Hardy als denAnti-Helden schlechthin in bester CinemaxX Bild- und Tonqualität aufder großen Leinwand erleben. Reporter Eddie Brock (Tom Hardy) istSpezialist für die ganz harten Fälle und das Aufdecken brisanterGeheimnisse. Nach einem Hinweis auf mysteriöse Machenschaften bei derLife Foundation will sich Eddie vor Ort selbst ein Bild machen. Dortstößt er auf Unglaubliches: Foundation-Chef Dr. Carlton Drake (RizAhmed) experimentiert mit einer außerirdischen Lebensform an Menschenund will eine dauerhafte Symbiose erzwingen. Bisher scheiterte jederVersuch, doch als Eddie aus Versehen mit einem Symbionten in Kontaktkommt, entsteht im Körper des Reporters ein neues Wesen: Venom. Venomist größer, beweglicher, stärker, schneller und hat nicht nuräußerlich so gar nichts mit Eddie gemein. Doch je mehr Macht derMensch dem Parasiten gibt, desto gewissenloser wird er. Schon baldsind Eddies Gedanken nicht mehr die eigenen. Ist der Journalist starkgenug, Venom die Stirn zu bieten, oder verliert er am Ende den Kampfgenauso wie Venoms zahlreiche Gegner?Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-HusarTel: 040 45 06 8 179Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell