Venezuela wirbt Milliarden-Investitionen aus Russland ein

CARACAS (dpa-AFX) - Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat nach eigenen Angaben bei seinem jüngsten Besuch in Russland Verträge mit einem Volumen von über sechs Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro) unterzeichnet.



Unter anderem gehe es um Investitionen in den Ölsektor und den Abbau von Gold, teilte der sozialistische Staatschef am Donnerstag mit. Zudem habe er 600 000 Tonnen Weizen für das kommende Jahr gekauft. "Allianzen für das Glück der Völker", schrieb Maduro auf Twitter.

Venezuela steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Aus Devisenmangel kann das ölreichste Land der Welt kaum noch Lebensmittel, Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs einführen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für das laufende Jahr mit einer Inflationsrate von 1,37 Millionen Prozent. Zudem dürfte die Wirtschaftsleistung 2018 um 18 Prozent sinken.

Wegen der mutmaßlichen Manipulation der jüngsten Wahlen und der Unterdrückung der Opposition ist Maduro außerdem international immer mehr isoliert. Zuletzt bemüht sich der Präsident um gute Kontakte zu einigen Ländern. Vor seiner Reise nach Russland empfing er zu Hause den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan./dde/DP/zb