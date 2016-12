Venezuela will kommende Woche neue Banknoten einführen

CARACAS (dpa-AFX) - Nach längerer Verzögerung sollen in Venezuela in der kommenden Woche neue Banknoten eingeführt werden.



Die größeren Geldscheine seien bereits in den Banken eingetroffen, nun würden über das Wochenende die Bankautomaten neu eingestellt, sagte der Präsident der großen Staatsbank Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, am Freitag im Fernsehsender VTV.

Die Opposition zweifelt die Planung der venezolanischen Regierung an: Für die Ausgabe der neuen Währung bräuchten die Banken mindestens 30 Tage Vorbereitung, sagte der Oppositionsabgeordnete José Guerra vom Parteienbündnis MUD. Abad sagte, die Verzögerung sei auf Grund der hohen Nachfrage normal.

Wegen der Hyperinflation hätten bereits am Donnerstag vergangener Woche größere Geldscheine im Wert von 500 Bolívar in Umlauf gebracht werden sollen. Wegen der Verzögerung bei der Einführung hatte Präsident Nicolás Maduro zuletzt erklärt, dass der bislang größte Schein im Wert von 100 Bolívar noch bis zum 2. Januar 2017 gültig bleibe./jeb/DP/he