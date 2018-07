Venezuela-Krise verschärft sich: Immer mehr Menschen verlassen das Land

Bonn (ots) - Aufgrund der prekären wirtschaftlichen undpolitischen Lage haben bislang mehr als 1,5 Millionen Venezolaner dasLand verlassen. Der Exodus aus Venezuela ist damit die größteFluchtbewegung in der modernen Geschichte Lateinamerikas. Derzeitkommen allein in Brasilien, im nördlichen Bundesstaat Roraima,täglich etwa 800 Menschen an. Das Flüchtlingshilfswerk der VereintenNationen (UNHCR) unterstützt in Brasilien rund 68.000 Asylsuchendeaus Venezuela.Die Fluchtmotive sind komplex: Die Geflüchteten berichten vonUnsicherheit und Gewalt, von Mangel an Nahrungsmitteln, Medizin unddem Kollaps der Basisversorgung. Eine zunehmende Zahl sucht auchSchutz vor Verfolgung. Mehr als 282.000 Venezolaner habenmittlerweile weltweit Asyl gesucht, fast 570.000 ein alternativesBleiberecht in Ländern Lateinamerikas bekommen."Ungefähr 60 Prozent der Venezolaner im lateinamerikanischen Exilhaben jedoch noch keinen regulären Status, es fehlen die notwendigenDokumente. Das ist ein großes Problem, weil die Menschen ohneRegistrierung Willkür, Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch ausgesetztsind", sagt der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, PeterRuhenstroth-Bauer. "Der UNHCR unterstützt daher die Nachbarstaatenbei der Registrierung der Flüchtlinge und sorgt damit fürSicherheit."Darüber hinaus werden diejenigen identifiziert, dieinternationalen Schutz benötigen. Dazu hat der UNHCR einen regionalenHilfsplan entwickelt, der acht Länder in Lateinamerika sowie dieKaribik-Region umfasst.Aufgrund der humanitären Notlage der venezolanischen Flüchtlingeund fehlender Mittel, bittet die UNO-Flüchtlingshilfe, der deutschePartner des UNHCR, um Spenden. Von den benötigten Geldern für dieVenezuela-Hilfe des UNHCR ist bislang nur weniger als die Hälfteeingetroffen.Hilfe für Flüchtlinge aus Venezuela:Spendenkonto UNO-FlüchtlingshilfeSparkasse Köln-BonnIBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50 - BIC: COLSDE33Stichwort: Nothilfe VenezuelaWeitere Informationen und Spenden online:www.uno-fluechtlingshilfe.de/spendenPressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell