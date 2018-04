Venezuela Bolivien Republik DL-Bonds: Eine Anleihe für Mutige!

Generell gelten Staatsanleihen als eine sichere langfristige Investition. Im Falle der Venezuela Bolivien Republik DL-Bonds ist eben das aber ganz und gar nicht der Fall. Venezuela wird derzeit von Problemen aller Art geplant und es ist fast nicht abzusehen, was in dem Land am nächsten Tag geschieht. In den letzten Jahren gab es dabei auch immer wieder Diskussionen darum, ob ein ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.