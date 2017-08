Venezolanische Ex-Generalstaatsanwältin fürchtet um ihr Leben

BOGOTA (dts Nachrichtenagentur) - Nach ihrer spektakulären Flucht fürchtet die venezolanische Ex-Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz um ihr Leben: "Ich habe Informationen, dass Auftragskiller auf mich angesetzt sind", sagte sie dem "Spiegel". Die Entscheidung zu fliehen, sei spontan gefallen: "Ich habe mehrere Drohanrufe erhalten. Als die Regierung vergangene Woche dann einen Haftbefehl gegen meinen Mann erließ, stand der Entschluss fest", sagte Ortega Díaz.

Details wollte sie nicht nennen, um nicht unnötig Leute, die ihr geholfen haben, in Gefahr zu bringen: "Sonst schickt die Regierung ihre Schergen hinter meinen Helfern her." Die ihr vorliegenden Unterlagen enthielten belegbare, schwere Vorwürfe gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. "Wir haben es mit einer Gruppe von Leuten zu tun, die keine Staatsmänner sind, sondern Kriminelle", so Ortega Díaz im "Spiegel". Von der internationalen Gemeinschaft forderte sie, Druck auf Maduro auszuüben, und kündigte an, weiterhin für ihr Land zu kämpfen.