Den Venen auf die Sprünge helfen: Fitte, schöne Beine mit Kompressionsstrümpfen (FOTO)

Bayreuth (ots) -Viele medizinische Fachhändler bieten zum Start in die warmeJahreszeit Aktionstage zum Thema Beingesundheit an. Und das aus gutemGrund: Venenleiden sind eine Volkskrankheit. Müde, schwere Beine,Schwellungen und Krampfadern können die Folge sein.Die Venen befördern das sauerstoffarme Blut zurück zum Herzen -entgegen der Schwerkraft. Unterstützt werden sie durch dieWadenmuskelpumpe und die Venenklappen. Die Venenklappen funktionierenwie Rückschlagventile. Lässt ihre Funktion nach, fließt das Blutentgegengesetzt der vorgesehenen Fließrichtung und versackt dort. DieVenenwand erschlafft und dehnt sich aus. Die Veränderungen an denBeinen fallen häufig zunächst nur kosmetisch auf und verursachenkeine Beschwerden (zum Beispiel Besenreiser). Unbehandelt könnendaraus ernsthafte Erkrankungen wie Krampfadern entstehen.Die Ursachen für Venenleiden sind vielfältigÜber die Hälfte der Deutschen haben zumindest eine leichteVenenschwäche*. Neben fortschreitendem Alter, erblicher Veranlagungoder hormonellen Einflüssen (zum Beispiel in der Schwangerschaft) hatauch der Lebensstil Einfluss auf die Venengesundheit. Von einergesunden Ernährung, der Vermeidung von Übergewicht sowie bequemerKleidung und Schuhen profitiert die Venengesundheit. Es empfiehltsich regelmäßige Bewegung - besonders, wenn langes Stehen und Sitzenim Beruf unvermeidbar ist.Um ein Venenleiden zu diagnostizieren, gibt es mehrere Verfahren.So misst die Lichtreflexionsrheographie (LRR) die Wiederauffüllzeitder Venen mittels Reflexion von Infrarotlicht: Kraftvolles Fußwippenaktiviert die Muskelpumpen, dadurch wird das venöse Blut nach obengepumpt und die Venen entleeren sich. Bei Venengesunden dauert dieWiederauffüllzeit über 25 Sekunden. Liegt sie darunter, kann dies aufeine Venenschwäche hinweisen. Die Messung ersetzt nicht die ärztlicheDiagnose. Auch Ultraschall und Röntgenverfahren zählen zu denDiagnosemöglichkeiten.Die Einteilung von chronischen Venenleiden nach SchweregradenChronische Venenkrankheiten werden nach ihrer Ausprägung in siebenSchweregrade unterteilt. Die sogenannte CEAP-Klassifikation istinternational anerkannt.C 0 - Keine sichtbaren, tastbaren venösen VeränderungenC 1 - BesenreiserC 2 - Krampfadern (Varizen)C 3 - Sichtbare und tastbare Flüssigkeitsansammlung im Gewebe (Ödem),bedingt durch die venöse FunktionsschwächeC 4 - Hautveränderungen, bedingt durch die venöse Funktionsschwäche(Pigment, Ekzem)C 5 - Abgeheiltes Ulcus cruris venosum (Unterschenkelgeschwür,"offenes Bein")C 6 - Aktives Ulcus cruris venosumNeben chronischen Venenerkrankungen gibt es auch akuteErscheinungsformen wie Venenentzündungen und Thrombosen.Über die konservative oder operative Therapie entscheidet derArzt. Die Basistherapie sind medizinische Kompressionsstrümpfe. DerArzt kann sie bei medizinischer Notwendigkeit grundsätzlich zweimalim Jahr verordnen. Es gibt Serien- und Maßversorgungen in leichten,mittleren und kräftigen Materialstärken. Die Auswahl des optimalenStrumpfmaterials richtet sich nach vier Kriterien: dem Körpergewicht,der Neigung zu venös bedingten Schwellungen, der Beschaffenheit desBindegewebes sowie der Schwere des Venenleidens. Je stärker dieAusprägung eines oder mehrerer Kriterien, desto kräftiger sollte dasStrumpfmaterial für die optimale Therapie sein.Wer regelmäßig medizinische Kompressionsstrümpfe trägt, fördertdie Venenfunktion, entlastet die Beine und lindert die Beschwerden.Kompressionsstrümpfe wirken der Muskulatur entgegen und unterstützenmit sanftem, von der Fessel nach oben abnehmendem Druckverlauf denRücktransport des Blutes zum Herzen. Schmerzen und Spannungsgefühlewerden gelindert, die Beine fühlen sich wieder leichter undentspannter an.Im medizinischen Fachhandel erhalten Venenpatienten dieausführliche Beratung zu den Strumpfqualitäten und Ausführungen. Esgibt elegante, robuste und sportliche Varianten in vielen Farben undindividuellen Hauttönen (beispielsweise mediven elegance, medivenplus, mediven active). Mit eleganten Details wie Schmuck-Haftbändern,Swarovski® Kristallen** und atmungsaktivem Tragekomfort ist derKompressionsstrumpf ein wertvoller täglicher Begleiter.Weitere Informationen gibt es im Internet unterwww.medi.biz/venenfunktion undwww.medi.de/faq/kompressionsstruempfe/wechselversorgung. Unterwww.medi.biz/strumpffinder bietet der virtuelle Strumpffinder mitwenigen Klicks eine hilfreiche Orientierung, welcher Strumpf zumAnwender passt. Der Strumpffinder ersetzt dabei nicht die Diagnosedes Arztes und die individuelle Beratung im Fachhandel.Der Ratgeber "Venenleiden" ist beim medi Verbraucherservice,Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de erhältlich.www.medi.de/haendlersucheWeitere News auf: www.medi.de/newsroom* Rabe E et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft fürPhlebologie. Phlebologie 2003; 32:1-14.** Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG.medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.600 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de,www.item-m6.com, www.cepsports.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deNadine KiewittPR Manager MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-8737E-Mail: n.kiewitt@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell