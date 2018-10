Venedig: New York Times lässt Hostel gegen Luxushotel antreten - BILD

Das a&o Venedig Mestre wurde von den New York Times alsgünstige Übernachtungsmöglichkeit für den ungewöhnlichenVergleich herangezogen. Das Urteil kann sich sehen lassen.Wien/Berlin (ots) - Eine aktuelle [Reportage der New York Times](https://www.nytimes.com/2018/09/19/travel/venice-hotels.html)vergleicht ein Luxushotel mit einer günstigen Alternative in Venedig.Für zweitere Kategorie steht das 2017 eröffnete [a&o Venedig Mestre](https://www.aohostels.com/at/venedig/), das die Reporterin durchauszu überzeugen vermag.Ein direkter Vergleich mit dem Luxushotel Palazzo Venart bleibtzwar letztlich aus - zu unterschiedlich sind Angebot und Preisklasse- doch die Worte über das a&o Hostel sind durchweg positiv.Die Zimmer etwa sind im a&o Hostel laut der Autorin absolutzweckmäßig: Die Betten sind komfortabel, der Fernseher neu, dasBadezimmer bestens ausgestattet und insgesamt ist es sehr ruhig. Daman seinen Urlaub ja ohnehin draußen in der Stadt und nicht imHotelzimmer verbringen will, braucht es nicht mehr als das. Dasschlicht-moderne Design überraschte die Autorin positiv und ist weitweg von dem, was man sich oft unter einem Hostel vorstellt.Besonderen Fokus legte die Reportage auf die große Lobby im"industrial-chic", mit farbenfrohen Sitzgelegenheiten undLichtinstallationen. Diese eignet sich bestens zum Ausruhen, Plänemachen, Spielen, Essen, Wein trinken oder auch Flirten. Die Lobbylädt geradezu dazu ein, sich mit Leuten aus der ganzen Welt zutreffen und zu unterhalten.Auch Oliver Winter, CEO von a&o, kommt zu diesem Thema zu Wort:"Vor fünf oder zehn Jahren war eine Hostel-Lobby der langweiligsteOrt der Welt. Das wollen wir unbedingt vermeiden." Die Lobby bei a&osoll zum echten Treffpunkt der Kulturen werden. Das ist, neben derBeibehaltung der niedrigen Preise, eines der Hauptziele desUnternehmens.Positiv erwähnt wird auch die Lage: Der nahegelegene BahnhofMestre macht das a&o zu einem tollen Ausgangspunkt, um die Stadt zuerkunden. Auch die Verpflegung sei mit dem Luxus-Hotel natürlichnicht zu vergleichen, aber umfasst alles, was man braucht. Besondersdas Frühstücksbuffet empfiehlt die Autorin ihren Lesern, um gleichmit gefülltem Bauch in den Tag zu starten.Eine Nacht im a&o Venedig Mestre, das über 1000 Personen Platzbietet, kann man jederzeit unter [aohostels.com](https://www.aohostels.com/at/) buchen. Die Nacht im Mehrbettzimmergibt es ab 12 Euro, ein Doppelzimmer ist zurzeit ab 33,30 Euroverfügbar.Rückfragehinweis:Phillip Winter | Chief Marketing OfficerTel.: +49 30 80 947 - 5030 | phillip.winter@aohostels.comOriginal-Content von: a&o HOTELS and HOSTELS, übermittelt durch news aktuell