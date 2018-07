Veltyco: Was für eine Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Veltyco, die im Segment "Casinos & Spiele" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 64 GBP.Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Veltyco entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Veltyco als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Veltyco vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 110 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 71,88 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 64 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

