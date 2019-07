Veltins trotzt Sommerkapriolen mit zweitstärkstem Brauereiausstoß (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -- Im ersten Halbjahr gab Ausstoß um 2,1% nach- Grevensteiner setzt mit +16,0 % Erfolgskurs fort- An jedem Wochentag ein neuer GastronomiepartnerNach dem Ausbleiben eines erneuten Jahrhundertsommers hat dieBrauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, erwartungsgemäßleicht an Menge eingebüßt, aber dennoch mit dem zweitstärkstenHalbjahresausstoß der Geschichte an die erfreuliche Dynamik derletzten Jahre angeknüpft. Der Ausstoß von 1,57 Mio. hl gab lediglichum 2,1% nach, während die Marke Grevensteiner das rasante Wachstum um16,0% unverändert fortsetzte. Vor allem die Monate Mai und Junimachten den Brauereien deutschlandweit zu schaffen, weil sie nichtannähernd die Absatzkraft des hochsommerlichen Vorjahresentwickelten. "Wir sind absolut zufrieden und bewegen uns damiterneut über dem Marktniveau", bilanzierteVeltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber die erste Jahreshälfte.Veltins setzt Investitionskraft in Gastronomie unvermindert fortNach dem Ausnahmejahr 2018 habe man dennoch den Rückenwindmitnehmen können und sei in der Zweijahresbetrachtung immer noch umrespektable 5,5% gewachsen. Nach einem erneuten Fassbierzuwachs um1,4% will das Traditionsunternehmen sein Engagement in derGastronomie weiter stärken. "Wir werden unsere Investitionskraft inder Gastronomie trotz der strukturellen Veränderungen auch imnächsten Jahrzehnt mit unverminderter Intensität fortsetzen",kündigte Dr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb an. "DasGeschäft an der Theke ist ein unverzichtbarer Bestandteil unsererMarken-DNA!" Mit einem Fassbieranteil von 17% zählt die Brauerei C. &A. Veltins zu den ausgeprägt gastronomieorientierten Brauereien. Diesolide Verankerung in der Gastronomie und im traditionellenEventgeschäft seien stabile Säulen, die durch eine klarewertorientierte Premium-Philosophie getragen werden. "Uns ist dielangfristige Belieferung eines Schützenfestes wichtiger als einschnelles Container-Geschäft nach Südostasien", so Dr. Volker Kuhlzur Heimatmarktphilosophie von Veltins.Marke Grevensteiner gewinnt deutschlandweit an BedeutungWährend beim Pils das Flaschenbiergeschäft mit einem Ausstoß von856.910 hl erwartungsgemäß um 4,9% nachgab, legte die Dose angesichtswachsender Nachfrage um 13,2% zu. Die Brauerei C. & A. Veltinskonnte auch im ersten Halbjahr die Marktdynamik bei Bierspezialitätenfür sich nutzen und mit der Marke Grevensteiner um 16,0% auf 126.040hl wachsen. Immerhin ist das Grevensteiner-Sortentrio nach jetztfünfjähriger Marktpräsenz in 18.000 Outlets verfügbar und besitztdamit eine immer stärkere nationale Abdeckung. Die Marke V+ trug185.960 hl zum Ausstoßergebnis im ersten Halbjahr bei."Ein Jahrhundertsommer lässt sich nicht abonnieren!"Die Traditionsbrauer aus dem sauerländischen Grevenstein sind nachdem kontinuierlichen Wachstum im zurückliegenden Jahrzehnt weiterhinguter Dinge. "Der leichte Ausstoßverlust war absehbar und eingeplant- ein Jahrhundertsommer lässt sich nicht abonnieren", sagteVeltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. Der sauerländischePremium-Brauer agiert nach eigenen Worten bewusst mit ruhiger Handund ist darum bei Verbrauchern, aber auch bei Partnern in Handel undGastronomie geschätzt. "Wir unternehmen alles, um diePremium-Positionierung auf Dauer zu zementieren", so Dr. Volker Kuhl.Nur wer im Handel preiswürdig ist, besitzt gastronomischeGlaubwürdigkeit. An der Schwelle zum neuen Jahrzehnt gab dasUnternehmen ein klares Bekenntnis zum Ausbau und zur Pflege desGastronomiebestandes der immerhin über 14.850 verbundenen Betriebe.Im ersten Halbjahr kam an jedem Wochentag ein neuerGastronomiepartner hinzu - eine erfreuliche Entwicklung.Deutschlandweit fehlt der Verkauf von 14,5 Millionen BierkästenAllein in den ersten sechs Monaten verlor der nationale Biermarktnach der Veltins-Prognose vornehmlich witterungsbedingt so stark wieseit Jahren nicht mehr: Rund 1,4 Millionen hl Marktvolumen sind passé- umgerechnet fehlt deutschlandweit der Verkauf von 14,5 MillionenBierkästen. "Ein Jahrhundertsommer lässt sich nicht ausgleichen,obwohl die Welt bis Ende April noch völlig in Ordnung war", so Dr.Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb. Das Biergeschäft seiim Mai und Juni deutschlandweit zweistellig eingebrochen. Doch dieBrauerei C. & A. Veltins sieht angesichts der erwartungsgemäßenGeschäftsentwicklung durchaus Grund zum Optimismus. "Wir spürenallerorts den Rückenwind - das motiviert, macht uns aber auchgelassen", so Michael Huber.Gedämpfte Erwartungen für die zweite JahreshälfteDie Erwartungen für die weitere Geschäftsentwicklung im Biermarktfallen nach der Einschätzung des Veltins-GeneralbevollmächtigtenMichael Huber im zweiten Halbjahr 2019 gedämpft aus, nachdem eingroßer Teil des Sommerpotenzials bereits erloschen sei. "2019 wirdfür Deutschlands Brauereien zu einem verlustreichen Jahr. Einegrundsätzliche Erholung der Absatzsituation bis Jahresende istunrealistisch, sodass der Biermarkt mit einem deutlichenVolumenverlust schließen wird."Erweiterung der Verladekapazitäten in zweiter JahreshälfteDerweil geht die Brauerei C. & A. Veltins unverändert voran, ummit hohem Investitionstempo in technische Anlagen dieWettbewerbsfähigkeit und Energieeffizienz zu steigern. So werdeninnerhalb der Investitionsoffensive 2024, in dessen Verlauf über 422Millionen Euro am Standort Grevenstein investiert werden, bereits biszum Jahresende das neue Tankfeld und die zweite Verwaltung in Betriebgenommen sein. Noch in diesem Jahr beginnt der Bau der neuen Hallefür die Flaschenabfüllung sowie ein neues Logistik-Lager mit 8100Palettenstellplätzen. Damit werden 2019 am Standort Grevensteintechnische Investitionen in Höhe von 42 Mio. Euro vollzogen. "Wirsind sehr gut im Zeitplan, um uns für die nächsten beiden Jahrzehntezu rüsten", so der Generalbevollmächtigte Michael Huber. Erunterstrich, dass das kontinuierliche Wachstum des Unternehmensdeutlich über dem Wettbewerbsniveau für die erfolgreichePrivatbrauerei Grund zum Marktoptimismus sei: "Wir sind sicher, dassangesichts unserer erfreulichen Marktposition Investitionen zurStandortsicherung sehr gut angelegt sind."