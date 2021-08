Velodyne-Aktien: Fallen, da Partner aus Verkaufsgeschäft aussteigt!

Das zu(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) gehörende selbstfahrende Unternehmen Waymo hat bestätigt, dass es den Verkauf von kundenspezifischen Sensoren an Dritte nach zwei Jahren eingestellt hat, wie Reuters berichtet. Waymo wird sich nun darauf konzentrieren, seine Waymo Driver-Technologie in seinen Geschäftsbereichen Waymo One Ride-Hailing und Waymo Via Trucking einzusetzen. Es wird auch weiterhin seine Lidars im eigenen Haus bauen. Die finanziellen Auswirkungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!