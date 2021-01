Velocys-Aktie: Ein Schock am Morgen!

Die Velocys-Aktie fiel am Montag an der Tradegate um 28 Prozent. Ein möglicher Grund: Shell gab bekannt, aus dem Altalto-Projekt auszusteigen. Die Altalto-Anlage in Großbritannien soll Haushalts- und Gewerbeabfälle in sauberere Kraftstoffe für den Luft- und Straßentransport verwandeln mit dem Ziel, Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Velocys versichert aber, dass der Ausstieg des Erdöl-Konzerns das Projekt und das Brennstoffzell-Unternehmen selbst finanziell nicht beeinflusst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



