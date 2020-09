Velocys Aktie: Kündigt sich neuer Abwärtsdruck an?

Die Velocys Aktie verzeichnete seit ihrem Corona Tief enorme Kursgewinne in Höhe von knapp 1800 % und erreichte dadurch im Juni ein Hoch bei 0,18 Euro. Seitdem verlor die Aktie jedoch wieder einiges an Wert und notiert aktuell bei rund 0,07 Euro. Kann sich der Kurs nun langfristig wieder an ein höheres Niveau annähern?

Die Supertrendlinie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung