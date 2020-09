Velocys-Aktie: Kommt jetzt der Turnaround?

Nach der Kursexplosion von Velocys ist die Aktie wieder unter Druck gekommen und bewegt sich aktuell in einem Seitwärtstrend. Die Aktie von Velocys hat in drei Tagen mehr als 250 Prozent an Wert verloren. Dieser Aufwärtstrend war jedoch nicht nachhaltig und die Aktie hat wieder konsolidiert. Könnte sie jetzt aus dem Seitwärtstrend rauskommen und die alten Hochs wieder erreichen?