Velocys-Aktie: Entscheidung vertagt

Die Veloys-Aktie vollendete den im November auf dem Niveau von 0,050 Euro gestarteten Anstieg am 4. Januar mit einem Hoch bei 0,129 Euro. Hier entwickelte sich zunächst eine kurze Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Sie ging am 18. Januar in einen massiven Abverkauf über. Er ließ den Kurs unter die 50-Tagelinie zurückfallen und am 28. Januar bei 0,071 Euro ein Tief ...



