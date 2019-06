VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

An der Börse NYSE Arca schloss die VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN-Aktie am 19.06.2019 mit dem Kurs von 19,972 USD.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN führt bei einem Niveau von 63,78 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,75 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN verläuft aktuell bei 21,12 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 19,972 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,44 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 19,24 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN-Aktie der aktuellen Differenz von +3,8 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

Anzeige Ist VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN jetzt ein Kauf? Oder sollten Sie lieber direkt raus aus VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN?

Hier finden Sie die exklusive VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN Sonderanalyse mit der direkten Handlungsempfehlung für Sie als Investor.

Jetzt hier klicken und über diesen Link die charttechnische und fundamentale Einschätzung von VelocityShares Daily 4X Long CHF vs USD ETN kostenlos sichern