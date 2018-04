VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN: Ein Fonds für Zocker!

Wenn die Börse unter Druck gerät, steigert das stets die Volatilität an den Märkten. In den USA gibt es den VIX, welcher die Volatilität der Märkte abzubilden versucht. An eben diesem Index orientieren sich ganz bewusst Produkte wie der VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN. Investoren können damit ganz bewusst von steigender Unsicherheit profitieren. Im laufenden Jahr funktionierte das bisher ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.