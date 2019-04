VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15-Aktie notierte am 05.04.2019 mit 20,97 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 verläuft aktuell bei 25,74 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 20,97 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18,53 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 15,85 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15-Aktie der aktuellen Differenz von +32,3 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 aktuell mit dem Wert 10,6 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 24,31. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Buy". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".