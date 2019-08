VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15Ist das alles gewesen, ?

An der Heimatbörse Xetra NYSE Arca notiert VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 per 07.08.2019 bei 10.11 USD.

Unsere Analysten haben VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15. Es gab insgesamt vier positive und fünf negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 liegt bei 78,28, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 bewegt sich bei 60,9. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER due December 15 bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.