VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Kurs der Aktie VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15 stand am 23.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NYSE Arca bei 6,83 USD.

Unsere Analysten haben VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15 nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15-RSI ist mit einer Ausprägung von 15,76 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 44,58, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15 für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15 für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15 insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15 wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to the S&P Gsci Crude Oil Index ER Dec 15 auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.