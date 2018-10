Veloce BioPharma gibt positive Studienergebnisse der Phase 2b für VBP-926 (Topisches Povidon-Jod in einem neuartigen nicht-wässrigen Träger) bei Patienten mit chemotherapieassoziierter Paronychie bekannt

VBP-926 von Veloce BioPharma (Povidone-Iod) zeigt statistisch undklinisch signifikante Ergebnisse in der Phase-2b-Studie fürchemotherapieassoziierte ParonychiePositive klinische Ergebnisse bilden die Grundlage fürentscheidende klinische Studien der Phase 3.Fort Lauderdale, Florida (ots/PRNewswire) - Veloce BioPharma, LLC("Veloce"), ein Biopharmaunternehmen mit Schwerpunkt im Bereichklinischer Studien, das sich der Entwicklung topischer Therapeutikafür dermatologische und ophthalmologische Erkrankungen verschriebenhat, gab heute positive Ergebnisse seiner Phase-2b-Studie mitverdünntem Povidon-Iod in einem neuartigen DMSO-Lösungsmittelsystemfür die topische Behandlung von chemotherapieassoziierter Paronychieoder schmerzhaften und entzündeten Nagelerkrankungen bekannt, die alsNebenwirkung der Chemotherapie auftreten.Die multizentrische, randomisierte, doppelblinde undPlacebo-kontrollierte Phase-2b-Studie wurde entwickelt, um dieSicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit zweier Stärken vonVBP-926 (1 % PVP-I, 2 % PVP-I) im Vergleich zu Placebo bei 102Probanden mit chemotherapieassoziierter Paronychie zu untersuchen.Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass VBP-926 (2 %) den primärenWirksamkeitsendpunkt bei der Verbesserung des Schweregrades auf derParonychia Severity Grading Scale erreichte. In Übereinstimmung mitden zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Fallstudien war VBP-926 inbeiden Dosen gut verträglich und erzielte sowohl eine morphologischeVerbesserung als auch eine symptomatische Linderung bei betroffenenNägeln."Diese Studie zeigte deutlich den klinischen Nutzen der VBP-9262-%-Lösung", sagte Dr. med. Kara Capriotti, Präsidentin und Leiterinder Dermatologieprogramme bei Veloce. "Wir sind gut positioniert, umVBP-926 in Phase-3 zu überführen und ein Produkt weiterzuentwickeln,das für eine Indikation ohne zugelassene Therapien bestimmt ist. DieBehandlung der Schmerzen und Beschwerden von Patienten mitchemotherapeutisch bedingter Paronychie ist ein enormes, unerfülltesAnliegen. Wir freuen uns, einer topischen Therapie näher gekommen zusein, die dieses Problem lösen kann."Die Ergebnisse der Phase 2b zeigten, dass VBP-926 in der höherenKonzentration den primären Wirksamkeitsendpunkt erreichte. Die2-%-Dosis führte zu einer statistisch signifikanten Verbesserung desNagelzustands von der Baseline bis zum Ende der Therapie beiVeränderung der Paronychia Severity Grading Scale (p=.0003). Eswurden keine behandlungsbedingten schwerwiegenden Nebenwirkungengemeldet. Nebenwirkungen waren geringfügig und reversibel, wenn dieBehandlung eingestellt wurde.Dr. med. Mario Lacouture, Direktor des onkodermatologischenProgramms am Memorial Sloan Kettering Cancer Center und leitenderPrüfarzt der Studie, sagte: "Chemotherapie-assoziierte Paronychie isteine häufige Nebenwirkung von Krebsbehandlungen und kann dieLebensqualität und die Verabreichung von Krebstherapienbeeinträchtigen. Diese Studie ist interessant, da sie einesignifikante Reduktion des Paronychie-Scores bei der höherkonzentrierten VBP-926-Lösung aufwies." Die Forschung von Dr.Lacouture wurde von Veloce BioPharma finanziert.Informationen zu VBP-926VBP-926 ist eine biozide topische Breitspektrum-Lösung ohnebekannte Resistenzen, die alle bekannten Mikroorganismen wieBakterien, Viren, Hefen, Schimmelpilze, Pilze und Protozoenbeseitigen kann.Informationen zur Chemotherapie-assoziierten ParonychieDie systemische Chemotherapie, die zur Behandlung einer Vielzahlvon häufigen Malignomen eingesetzt wird, kann bei einer Teilgruppevon Patienten schmerzhafte Nagelveränderungen im Zusammenhang mitgemischten polymikrobiellen Infektionen hervorrufen. IatrogeneParonychie wurde eindeutig mit zahlreichen Klassen von Chemotherapiengegen Krebserkrankungen in Verbindung gebracht. EpidermaleWachstumsfaktor-Rezeptor-Inhibitoren, Taxane, MEK-Inhibitoren,mTOR-Inhibitoren, Anthracycline und DNA/RNA-Syntheseinhibitoren sindhier als verursachende Medikamente bekannt. Nagelveränderungen, diemit einer höheren Morbidität assoziiert sind, umfassen periungualeErytheme, Ödeme, Exsudate, eiternde Onycholyse und periunguale odersubunguale pyogene Granulome.Informationen zu Veloce BioPharmaVeloce BioPharma, LLC ist ein privat geführtes Pharmaunternehmenmit Schwerpunkt im Bereich klinischer Studien, das sich auf dieEntwicklung topischer Therapeutika für die Behandlungdermatologischer und ophthalmologischer Erkrankungen konzentriert.Pressekontakt:erhaltenSie von:Veloce BioPharma:Dr. med. Kara CapriottiPresident, Veloce BioPharma LLCkcapriotti@velocebiopharma.comFür Anfragen zur Unternehmensentwicklung:Triad Securities Corp.Mark PalmerManaging Directormpalmer@triadsecurities.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/753707/Veloce_BioPharma_Logo.jpgOriginal-Content von: Veloce BioPharma, LLC, übermittelt durch news aktuell