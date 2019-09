Velkommen til Norge på bautec 2020 / Norwegen wird erstes Partnerland der bautec - Nachhaltiges und intelligentes Bauen, Holzbau und BIM als Fokusthemen

Berlin (ots) - Höchstes Holzhaus und längster Straßentunnel derWelt, außergewöhnliche Architektur wie das Opernhaus in Oslo oderEuropas erstes Unterwasserrestaurant, in Europa führend bei derUmsetzung von Building Information Modeling (BIM) und derDigitalisierung von Baustellen. Immer wieder aufs Neue beweistNorwegen, dass ambitionierte Ziele umsetzbar sind. Das nächste großeZiel: Bis 2025 sollen alle Baustellen nahezu emissionsfrei werden.Norwegen wird erstes Partnerland der bautec und präsentiert sich vom18. bis 21. Februar 2020 in den Messehallen unter dem Funkturm mitUnternehmen aus den Bereichen nachhaltiges und intelligentes Bauen,Holzbau und BIM. Der norwegische Gemeinschaftsstand auf der bautec2020 ist ein Gemeinschaftsprojekt der norwegischen Botschaft inBerlin, Innovation Norway und der Deutsch-Norwegischen Handelskammer.Der norwegische Botschafter in Berlin, Petter Ølberg, erklärt: "ObOper in Oslo, Unterwasserrestaurant oder höchstes Holzhaus der Erde -Norwegen erregt immer wieder mit spektakulären Bauten Aufsehen. DassImmobilien auch helfen können Klimaziele zu erreichen, zeigen wir aufder bautec 2020. Denn wir Norweger bauen nicht nur schön, sondernauch nachhaltig, zum Beispiel mit Holz als nachwachsendem Baustoffund der emissionsfreien Baustelle. Wir freuen uns, als erstesPartnerland der Hauptstadtmesse in Berlin zeigen zu dürfen, wie diesewichtigen Ziele erreicht werden können."Manuel Kliese, Geschäftsführer D-A-CH der norwegischenWirtschaftsförderung Innovation Norway, ergänzt: "Im BereichE-Mobilität hat Norwegen bereits gezeigt, dass es ein hervorragenderPilotmarkt für innovative Lösungen ist. Nun folgt die Baubranche! ImBereich BIM (Building Information Modeling) und Digitalisierung vonBaustellen gehört Norwegen europaweit zu den absoluten Vorreitern.Dazu gelten in Norwegen sehr hohe Anforderungen in Bezug auf dieEmissionsfreiheit von Baustellen. All dies macht das Land und seineUnternehmen zu höchst interessanten Wirtschaftspartnern für dieBaustellen der Zukunft."Michael Kern, Geschäftsführer Deutsch-Norwegische Handelskammer:"Norwegens Status als Partnerland der bautec ist eine einzigartigeGelegenheit für norwegische Bauunternehmen, sich auf einer wichtigeninternationalen Fachmesse vor Branchenpublikum zu präsentieren. Miteinem Fokus auf Digitalisierung und Energieeffizienz ist die Messeinsbesondere für norwegische Akteure und die Entwicklungen, die wirderzeit in der norwegischen Baubranche sehen, relevant."Weitere Informationen zur bautec stehen online unterwww.bautec.com zur Verfügung.Presseinformationen und druckfähige Pressefotos finden Sie onlineunter www.bautec.com/Presse.Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn undXing.Über die bautec:Die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik wird vonder Messe Berlin organisiert und findet im zweijährigen Turnus statt.Zum Alleinstellungsmerkmal der bautec gehört, dass sie das Gebäudevom Keller bis zum Dach und seine Infrastruktur ganzheitlichbetrachtet. Ergänzt wird das Angebot der bautec mit der GRÜNBAUBERLIN.Pressekontakt:bautecMirjam PriemerJunior PR ManagerinT: +49 30 3038-2268mirjam.priemer@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell