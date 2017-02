Vela Diagnostics, Anbieter von automatisierten IVD NGS- und PCR-Workflow-Lösungen gibt Geschäftsergebnisse und Erfolge für 2016 bekannt

Singapur (ots/PRNewswire) - Vela Diagnostics gab heute bekannt,dass das Unternehmen im Finanzjahr 2016 eine Verdreifachung desUmsatzes verzeichnen konnte. Erzielt wurde diese Entwicklunghauptsächlich durch eine Vergrößerung der Marktreichweite, derNeueinführung innovativer Produkte, der Gewinnung von Neukunden unddem Ausbau der weltweiten Vertriebsorganisationen.Vela Diagnostics berichtet von der Markteinführung des Sentosa®Next-Generation Sequencing (NGS) Workflows, der Erlangung wichtigerregulatorischer IVD Genehmigungen und der erfolgreichen Durchführungvon Massnahmen zur Unternehmensentwicklung.Im Jahr 2016 konnten die folgenden regulatorischen Genehmigungenerzielt werden: Im Mai 2016 wurde der NGS-basierte Sentosa® SQ HCVGenotyping Assay, der eine Testung von Arzneimittelresistenzeneinschließt, von der australischen Therapeutic Goods Administration(TGA) als in-vitro Diagnostik-Test zugelassen und erhielt im Juniebenfalls die europäische CE-IVD Kennzeichnung für die Verwendung alsin-vitro Diagnostikum. Zusäztlich ist Vela Diagnostics derzeit daseinzige Unternehmen am Markt, das einen durchgängigen NGS-basiertenund IVD zugelassenen Workflow für die Onkologie bereitstellt, mitregulatorischen Genehmigungen für NSCLC und CRC.Im September 2016 erhielt der Sentosa® SA ZIKV RT-PCR Test von derUS-amerikanischen Food and Drug Administration die Zulassung für dieAnwendung des Testes zur Zika-Viruserkennung in Notfallsituationen(Emergency Use Authorization/EUA).Im Hinblick auf die Unternehmensentwicklung hat Vela Diagnosticsdie Übernahme von LifeCode Inc abgeschlossen und unter derBezeichnung Vela Genomics einen vollständigen Übergang des LifeCodeService zur Dateninterpretation in das Portfolio von VelaDiagnostics vollzogen. Vela Genomics ist ein Anbieter für dieInterpretation genomischer Daten zur klinischen Entscheidungsfindung,der Medizinern eine mögliche Patient-zu-Behandlungen-Lösung aufzeigt.Damit werden den Ärzten Informationen über verfügbareBehandlungsoptionen sowie der aktuellsten klinisch relevantenStudien bereitgestellt.Vela Diagnostics hat sich zum Ziel gesetzt, die Umsetzung vonNext-Generation Sequencing (NGS) in die klinische Routinediagnostikvoranzutreiben.Über Vela DiagnosticsVela Diagnostics bietet eine umfassende Palette vonmolekulardiagnostischen PCR- und NGS basiertenTests an, die aufseinem automatisierten Sentosa® Workflowsystem zusammengeführt sind.Derzeit stellt Vela Diagnostics 25 CE-IVD zugelassene PCR-Tests und 5CE-IVD zugelassene NGS-Panels bereit. Das System ist für 21verschiedenen Probentypen validiert und bietet zusätzlich einenOffenen-Kanal für die Umsetzung kundenspezifischer Lösungen an.Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 mit der Vision gegründet,in-vitro Diagnostik-Lösungen für Labore bereitzustellen, und damitein verbessertes Patientenmanagement zu ermöglichen. Vela ist eineprivat geführte Unternehmensgruppe mit Firmenzentrale in Singapur.Die Geschäftsniederlassungen der Gruppe im Asien-Pazifik-Raum, inEuropa, Australien und Nordamerika befinden sich in Singapur,Hamburg, Sydney und New Jersey. Vela Diagnostics betreibt ebenfallsglobale F&E-Einrichtungen und Fertigungsanlagen in Singapur. WeitereInformationen finden Sie unter www.veladx.comPressekontakt:Vela Diagnostics Germany GmbH: Peter Matthiesen+49 40 890 662233infoEMEA@veladx.comOriginal-Content von: Vela Diagnostics, übermittelt durch news aktuell