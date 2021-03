Veganz Kundenliebling kommt nach Australien: die weltweit erste Pizza mit Nachhaltigkeits-Score!

Berlin (ots) - Veganz, Vollsortimenter für vegane Lebensmittel und Marktführer bei veganen Pizzen unter den Herstellermarken, expandiert nach Australien. Seit Anfang März ist die Veganz Pizza Verdura in 180 Woolworths Stores erstmalig verfügbar. Vorerst kommen die Bundesstaaten New South Wales und Victoria in den Genuss des gemüsigen Bestsellers. Die rein pflanzlichen Umweltschützer haben sich bereits jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz als beliebteste, vegane Tiefkühl-Pizzen etabliert und werden den australischen Markt geschmacklich revolutionieren.Die Nachfrage nach veganen Produkten steigt.In Australien ernährten sich im Jahr 2019 Studien zufolge ca. 2% der Bevölkerung vegan und schon rund 12% vegetarisch. Eine Google Trends Analyse des australischen Food Blogs Chef's Pencil hat außerdem ergeben, dass Australien nach Großbritannien auf Platz 2 der beliebtesten Länder für Veganer weltweit liegt. So sind auch knapp 9% der Neuprodukte in Australien vegan und enthalten keine tierischen Zutaten.Einer der Hauptgründe für eine vegane oder vegetarische Ernährung ist der Umweltschutz. Diesen Aspekt bedient Veganz mit den handbelegten, umweltfreundlichen Pizzen auf ganzer Linie.Alle Fakten auf den Tisch - Rein pflanzliche Veganz Pizza mit NachhaltigkeitsscoreItalienisch im Geschmack, vegan in der Rezeptur und nachhaltig in Sachen Landwirtschaft, Produktion, Verpackung und Transport - die Veganz Pizzen erfüllen alle Kriterien und verbinden Transparenz, bewussten Konsum und authentischen Genuss mit Leichtigkeit.Mit dem Eaternity-Label (https://veganz.de/blog/alle-fakten-auf-den-tisch-die-oekobilanz-unserer-produkte/) setzt Veganz einen neuen Branchenstandard für Nachhaltigkeit und Transparenz. Dank des Nachhaltigkeitsscores werden CO2-Fußabdruck und Wasserverbrauch, die Regenwaldabholzung und das Tierwohl auf den eigenen Produkten direkt sichtbar. Damit haben die Konsumenten die Möglichkeit, den reellen Ressourcenverbrauch der Veganz Pizza Verdura zu erfahren."Für mich ein riesiger Schritt nach vorne innerhalb unserer Branche, die Transparenz und mehr Nachhaltigkeit sehr nötig hat", so Jan Bredack, CEO undGründer von Veganz.Allein durch den Verkauf von über 1,5 Millionen Exemplaren der Pizza Verdura, konnten im Jahr 2020 über 915 Tonnen CO2 eingespart werden."Es ist großartig zu sehen, wie die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Produkten auch in Australien schnelle Veränderungen nach sich zieht. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Woolworths, die zu Beginn unsere umsatzstärkste vegane Veggie-Pizza Verdura in ihrem Tiefkühlpizza-Sortiment anbieten", so Anna Brandt, Veganz Country Manager Australia - Oceania.Die Veganz Pizzen wird es zusätzlich zu Woolworths (https://www.woolworths.com.au/), im Vegan Grocery Store in Sydney, Melbourne und online geben. Der Vegan Grocery Store ist der erste australische Handelspartner mit der kompletten Veganz Pizzarange und liefert über seinen Onlineshop (https://www.crueltyfreeshop.com.au/) australienweit an Kunden.Über VeganzVeganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzliche Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste vegane Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Seit 2018 unter der Eigenmarke Veganz im Handel vertreten, sind inzwischen die aktuell 120 Produkte der Marke Veganz international in 28 Ländern in über 18.000 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels und des Discounts erhältlich. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit Rewe, Edeka, dm, Rossmann, Lidl, Aldi, Globus, Kaufland, Müller, Spar Österreich und Slowenien, Sonae MC in Portugal, Planet Organic und Wholefoods in Großbritannien sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.Pressekontakt:Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 657 596 21Original-Content von: Veganz Group AG, übermittelt durch news aktuell