Veganz: Gruppenumsatz wächst 2019 um 28 % auf 26,6 Millionen Euro

Berlin (ots) - Die Veganz Group AG steigerte im Gesamtjahr 2019 denGruppenumsatz um 28 % auf 26,6 Millionen Euro. Die Unternehmensgruppe trifft mitihrem veganen Vollsortiment und der transparenten CO2-Kennzeichnung auf ihrenProdukten die Konsumentenwünsche nach Klimaschutz und Transparenz. Erfolgreichsetzt sie damit ihren nachhaltigen Wachstumskurs fort.Eine effektive TV-/Mediakampagne in 2019, der Ausbau des nationalenAußendienstes und die Ausweitung der Distribution über die Zusammenarbeit mitdem Discount begründeten maßgeblich das zweistellige Umsatzwachstum. Darüberhinaus konnte die Veganz Group AG erfolgreich in weitere europäische Länder,insbesondere Portugal und Dänemark, expandieren. Die Strategie des veganenVollsortimenters, auf Kühl- und Tiefkühlprodukte zu setzen, zeigte ebenfallsvollen Erfolg. Neben den beliebten Bio Veganz Choc Bars entwickelten sich auchdie Veganz Pizzen in den Sorten Verdura und California zu Verkaufsschlagern.Den eingeschlagenen Wachstumskurs setzt Veganz auch 2020 fort und plant nebeneiner weiteren TV-/Mediakampagne unter anderem die Expansion nach Südafrikasowie die Einführung innovativer Neuprodukte im Bereich Kühl und Tiefkühl. Einevegane Räucherlachsalternative aus Algenextrakt, neue Pizzasorten, To-Go-Artikelwie Oat Drinks und eine weitere Käsealternative - ein Camembert-Ersatz,erstmalig aus eigener Produktion - werden in diesem Jahr das Sortiment ergänzen.Um vor allem das weitere Wachstum zu finanzieren, begibt Veganz aktuell eineAnleihe, die über die Laufzeit von fünf Jahren zu 7,5 % p.a. attraktiv verzinstwird und noch bis zum 7. Februar 2020 auf www.veganz.de/ir gezeichnet werdenkann.