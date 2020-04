Veganz Group AG mit 40% Wachstum im 1. Quartal

Berlin (ots) - Veganz, der deutsche Marktführer für vegane Lebensmittel, steigert seinen Umsatz im 1. Quartal 2020 um 40% im Vergleich zum Q1 2019 und konnte die eigenen Planungen um 16% übertreffen.Auch das Geschäft in den eigenen Filialen liegt im 1. Quartal 2020 mit 23% über Plan.Besonders erfreulich ist die Performance der jüngst platzierten Anleihe der Veganz Group AG (WKN A254NF, Kurs 23.4.2020 12:00 Uhr: 98,40), die im turbulenten Marktumfeld deutlich gegenüber dem breiten Anleihensegment outperformt. Auch gegenüber der relevanten Benchmark (WKN: A142NT) beträgt die Outperformance seit Auflage (24.2.2020) rund 3,5%.Eine stabile Marktlage der nationalen und internationalen Lebensmittelbranche, die erfolgreiche Einführung innovativer Neuprodukte im Bereich Kühl und Tiefkühl, sowie Investitionen im Bereich Vertrieb und Marketing trugen zu dem positiven Quartalsergebnis bei. Besonders beliebt bei den Konsumenten sind die weltweit ersten Pizzen mit Klimascore - die Veganz Pizza Verdura, Spinaci und Tricolore - die dank ihrer hohen Qualität jüngst alle drei DLG Gold prämiert wurden.Darüber hinaus entwickelte sich das Geschäft mit Kühlartikeln positiv. Die vegane Räucherlachsalternative mit Algenextrakt, von Veganz als Weltinnovation auf der Biofach vorgestellt, gehört zu den erfolgreichen Neuprodukteinführungen.Im Mai und Juni setzt Veganz die erfolgreiche Partnerschaft mit Pro7Sat1 Media fort und startet seine zweite TV-Kampagne, für die bereits mehrere Handelspartner gewonnen werden konnten. Darüber hinaus wird im Juni die Einführung der veganen Protein Drinks mit Buttermilchgeschmack durch TV und Digitalmedia Maßnahmen begleitet.Die Veganz Group AG startet in Kürze einen Prozess für eine Kapitalerhöhung und wird mit frischem Eigenkapital das starke Wachstum in den nächsten Jahren absichern.Medienkontakt:Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 657 596 21Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137749/4579739 OTS: Veganz Group AGOriginal-Content von: Veganz Group AG, übermittelt durch news aktuell