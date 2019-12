Veganuary 2020: Was passiert, wenn sich 350 000 Menschen im Januar vegan ernähren? / Neue Statistiken zeigen die positiven Auswirkungen auf Umwelt und Tiere (FOTO)

Berlin (ots) - Veganuary ermutigt Menschen, im Monat Januar eine veganeErnährung auszuprobieren - das Ziel sind 350 000 Teilnehmende weltweit. Einguter Neujahrsvorsatz mit enorm positivem Einfluss auf Klima und Umwelt. Diegemeinnützige Organisation veröffentlicht kurz vor dem Start der Bewegung neue,überraschende Daten. Die Ergebnisse des Umweltforschers Joseph Poore* zeigen,welche positiven Auswirkungen es hat, wenn 350 000 Menschen sich Veganuaryanschließen und im Januar rein pflanzlich essen:- Es können ca. 41 200 Tonnen CO2eq eingespart werden - dasentspricht mehr als 450 000 Flügen von Berlin nach London.- Es können ca. 160 Tonnen PO43-eq (Eutrophierung) in Gewässerneingespart werden - das entspricht etwa der gleichen Wirkung wiedie Vermeidung von 650 Tonnen Klärschlamm in unseren Gewässern.- Es können ca. 2,5 Millionen Liter Wasser eingespart werden - dasist genug Wasser, um ein Olympia-Schwimmbecken zu füllen.- Es werden außerdem laut Veganalyser der Vegan Society UK ca. 1Million Tiere weniger für die Tierproduktion benötigt und vordem Tod im Schlachthof bewahrt.Die Daten zeigen die enorme kollektive Wirkung, die hunderttausende Menschenhaben können, die gemeinschaftlich für einen Monat ihre Ernährung umstellen.Bisher haben sich bereits über 175 000 Menschen registriert.Zeitgleich zur Veröffentlichung dieser Daten schließt sich Paul McCartney,Musiklegende und Gründer von Meat Free Monday, Veganuary an und reiht sich ineine Reihe klimabewusster Prominenter wie Joaquin Phoenix, Mayim Bialik und KayaYanar ein, die Interessierte dazu aufrufen, bei Veganuary mitzumachen und diesenJanuar eine pflanzliche Ernährung auszuprobieren.In einer heute veröffentlichten Erklärung sagt Paul McCartney: "Ich bin seitüber 40 Jahren Vegetarier und dabei geblieben, weil ich glaube, dass jedefleischlose Mahlzeit ein Gewinn für die Tiere und den Planeten ist. Deshalb habeich mit meinen Töchtern Mary und Stella Meat Free Monday ins Leben gerufen undaus dem gleichen Grund unterstütze ich auch Veganuary. Wir alle versuchen, dieWelt ein bisschen besser zu machen, warum also nicht anmelden, mitmachen undsehen, wie es dir dabei geht? Es könnte das Beste sein, was du je getan hast.""Wir sind überwältigt von der Anzahl der Menschen, die sich bereits auf unsererWebseite www.Veganuary.de registriert haben, um dieses Jahr an Veganuaryteilzunehmen. Derzeit meldet sich alle 15 Sekunden eine weitere Person an. Immermehr Menschen entscheiden sich dafür, die Klimakrise auf dem Teller zu bekämpfenund die heute veröffentlichten Daten zeigen, wie groß der Einfluss ist, den wirgemeinschaftlich haben können, wenn wir uns für rein pflanzliche Lebensmittelentscheiden", so Ria Rehberg, Geschäftsführerin von Veganuary.* Die Daten beruhen auf Berechnungen von Joseph Poore für Veganuary, Daten ausPoore & Nemecek (2018) Science. Mehr Information:http://science.sciencemag.org/content/360/6392/987/, Vortrag:www.youtube.com/watch?v=8miQs3mPGu8.Pressekontakt:Barbara HexgesT: +49 (0) 174 24 33 097E: presse@veganuary.comwww.veganuary.deOriginal-Content von: Veganuary, übermittelt durch news aktuell