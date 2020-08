Veganer Sonnenschutz für Kinder: PAEDIPROTECT Meeressonnencreme ist Vergleichssieger 2020 (FOTO)

Marburg (ots) - Was erwartet man von veganer Sonnenkosmetik? Zumindest den Verzicht auf tierische Inhaltsstoffe, Tierversuchsfreiheit und höchste Verträglichkeit. Dass dazu noch einige Kriterien mehr dazu kommen sollten, zeigte sich in einem jüngst durchgeführten Test des unabhängigen Vergleichsportal vergleich.org. Im direkten Wettbewerb mit 6 anderen veganen Kindersonnencremes, erhielt die PAEDIPROTECT Meeressonnencreme LSF50+ das Prädikat "Sehr gut" und wurde Vergleichssieger des Jahres 2020.Frei von Octocrylene und NanoUnd das mit Recht, denn das Produkt hat einige wichtige "Fleißaufgaben" geleistet, die manche erst nachholen müssen. So enthält etwa der Sonnenschutzfilter bewusst kein Octocrylene, da diese Substanz im Verdacht steht, hormonelle und allergieauslösende Wirkung zu haben. Auch die umstrittenen Nanopartikel finden sich nicht in der PAEDIPROTECT Meeressonnencreme LSF50+. "Gerade in einer veganen Sonnenschutzcreme für Kinder haben diese Oxide nichts verloren, da sie möglicherweise Körperzellen angreifen. Daher haben wir vorsorglich darauf verzichtet", erklärt Dr. Olaf Stiller; Vorstandsvorsitzender des Hersteller-Unternehmens Paedi Protect AG.Zu Paedi Protect AG:Die im hessischen Marburg niedergelassene Paedi Protect AG hat sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Hautschutz- und -pflegeprodukte für die zarte Haut von Kindern und Erwachsenen spezialisiert. Von Anfang an verzichtete man auf Inhaltsstoffe, die auch nur in leichtem Verdacht standen, Allergien oder langfristige hormonelle Veränderungen auslösen zu können. Die nun als Vergleichssieger ausgezeichnete Meeressonnencreme LSF50+ ist, ebenso wie alle anderen Sonnenschutzmittel und Babypflegeprodukte von PAEDIPROTECT, vegan zertifiziert und allen dm-Filialen und via mein.dm erhältlich.Näheres dazu auf https://ppcreme.de/ , paediprotect.atZu vergleich.org:Vergleich.org gilt als unabhängiges Test- und Vergleichsportal und durchleuchtet zig-Tausende Produkte und Dienstleistungen aus unterschiedlichen Branchen. Für sein Managementsystem des Test- und Vergleichsverfahrens wurde vergleich.org auch TÜV-zertifiziert. Das Vergleichsportal gilt als besonders konsumentenfreundlich, denn die gesammelten Daten werden sehr gut strukturiert und so verbraucherfreundlich aufbereitet, dass die Vor- und Nachteile eines Produktes sehr rasch erkennbar sind.Näheres dazu auf https://www.vergleich.org/Pressekontakt:Nathalie PlaumZu den Sandbeeten 535043 Marburg06421-96870-13Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127995/4675926OTS: Paedi Protect AGOriginal-Content von: Paedi Protect AG, übermittelt durch news aktuell