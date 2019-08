Veganer Lifestyle mit Energy Drink 28 BLACK / Schon immer vegan / Jetzt auch zertifiziert (FOTO)

Luxemburg/Berlin (ots) -Der Energy Drink 28 BLACK hat einen wichtigen Meilensteinhinsichtlich Produktqualität und Transparenz erreicht. DasPrüfverfahren nach den anspruchsvollen Kriterien der ProVeg e.V.wurde erfolgreich absolviert und das international anerkannteQualitätssiegel für vegane Produkte, das V-Label, erteilt.Marketing Director Felin-Joy Sade siedelt den Stellenwert desV-Labels hoch an: "28 BLACK ist schon immer ein veganes Produktgewesen, wir mussten also nichts an der Rezeptur verändern. Über dasV-Label können wir jetzt zum einen neue Verbraucherkreise erreichen,zum anderen bieten wir den Konsumenten mit dem V-Label eine bessereOrientierungshilfe beim Kauf, denn die Zahl der Menschen, die sichbewusst ernähren und gleichzeitig geniessen wollen, nimmt stetig zu."In Deutschland leben bereits rund 9 Millionen Menschen vegetarischoder vegan und über die Hälfte der Bevölkerung bezeichnet sich alsFlexitarier (Quelle: ProVeg). Alle sieben Sorten von 28 BLACK habendas V-Label erhalten und passen damit perfekt zu all denen, die auftierische Produkte verzichten möchten.Im November präsentiert sich 28 BLACK auf der VeggieWorld inMünchen (16.-17.11.2019) und bietet Veganern, Vegetariern undFlexitariern wie auch Fachbesuchern aus Gastronomie und Handel dieGelegenheit zur direkten Verkostung. Die Einführung des V-Labels wirdab KW 33 über alle wichtigen Kanäle (TV-Werbung, OoH-Werbung mitRiesenpostern und Großflächen am PoS, Kinowerbung, Anzeigen,Online-Werbung) kommuniziert.Über 28 BLACK 28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehörtzum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG(www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommtohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- undlaktosefrei. Die Produktpalette umfasst sieben Sorten für jedenGeschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zusauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugtnicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosenwurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging"ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell