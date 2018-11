Veganer Beyond Meat Burger ab sofort bundesweit in Burger-Restaurants

Los Angeles / Rechterfeld (ots) - Die Nachfrage nach dem BeyondBurger in den USA ist ungebrochen hoch und hat alle Erwartungen weitübertroffen. Umso erfreulicher, dass die PHW-Gruppe heute dieEinführung des Beyond Meat Burgers in Deutschland bekannt gibt: "Ichfreue mich sehr, dass wir heute mit der Belieferung des Beyond MeatBurgers an Burger-Restaurants in ganz Deutschland beginnen können.Der Burger wird in den USA zurecht gehypt - Beyond Meat ist es mitseinem Burger gelungen, den Markt zu revolutionieren und ein ganzneues Geschmackserlebnis zu kreieren. Es ist toll, dass sich jetztauch bei uns jeder von dieser neuen Generation veganer Produkteüberzeugen kann", erklärt Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender derPHW-Gruppe.Der Beyond Burger erreicht als bisher einziger pflanzenbasierterBurger hinsichtlich des Geschmacks, des Aussehens und der Konsistenzdas Qualitätsniveau von hochwertigen Rindfleisch-Burgern.Gleichzeitig besteht er vollständig aus Non-GMO-Pflanzen und ist freivon Soja und Gluten. Der Beyond Burger ist nicht nur einGeschmackserlebnis, sondern auch eine gesunde Proteinoption. Er hatmehr Protein als ein herkömmlicher Rindfleisch-Burger mit wenigergesättigten und ungesättigten Fettsäuren.Im April 2018 hatte die PHW-Gruppe bekanntgegeben, für daskalifornische Unternehmen exklusiv den Vertrieb und die Distributionauf dem deutschen Markt zu übernehmen. Ethan Brown, Gründer und ChiefExecutive Officer von Beyond Meat, hatte hierzu damals erklärt: "Wirhaben uns in den vergangenen Monaten intensiv mit der Auswahl einesstrategischen Partners für unsere internationale Expansionbeschäftigt. Ich freue mich sehr, dass wir mit der PHW-Gruppe diesenlangfristigen Partner gefunden haben. Nicht nur im Hinblick auf dasausgewiesene Distributions- und Logistik-Know-how konnte uns PHWüberzeugen. Vor allem die spezifische Erfahrung in der Produktion undEntwicklung von Convenience- sowie veganen Produkten und imVerbraucherverhalten hat uns begeistert."Die PHW-Gruppe wird jetzt primär die Gastronomie mit dem BeyondMeat Burger bedienen und erst zu einem späteren Zeitpunkt dieEinführung in den Lebensmitteleinzelhandel starten.Pressekontakt:Engel & Zimmermann AGUnternehmensberatung für KommunikationSchloss Fußberg, Am Schlosspark 15, 82131 GautingTel.: 089/89 35 633, Fax: 089/89 39 84 29E-Mail: info@engel-zimmermann.deOriginal-Content von: PHW-Gruppe, übermittelt durch news aktuell